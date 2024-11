Famosos aproveitam feriado ensolarado e curtem praia

Rio - O tempo firme no Rio de Janeiro contribuiu para que famosos curtissem as belas praias cariocas, neste sábado (2), feriado de Finados. Enquanto alguns aproveitaram a orla para praticar exercícios ao ar livre, outros renovaram o bronzeado nas areias.

A jornalista Mônica Teixeira aproveitou a folga para renovar o bronzeado. No Leblon, na Zona Sul, ela ostentou o corpo em boa forma enquanto dava aquela ajeitadinha no biquíni. Andréa Veiga, a primeira Paquita, curtiu a praia de Ipanema, também na Zona Sul. Simpática, a apresentadora sorriu para o fotógrafo que estava no local.

Com a proximidade do Carnaval, Quitéria Chagas, que é rainha de bateria do Império Serrano, focou no exercício físico ao ar livre. No calçadão da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, a atriz praticou aquela corridinha com a companhia de um amigo

