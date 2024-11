Jottapê e Estefany Boro já eram papais de Athena, de 1 ano; Samuel nasceu no carro - Reprodução / Instagram

Publicado 02/11/2024 15:02 | Atualizado 02/11/2024 15:03

Rio - Jottapê e Estefany Boro deram as boas-vindas ao filho de uma maneira inesperada. Neste sábado (2), o cantor revelou que Samuel não esperou chegar na maternidade e nasceu, na tarde desta sexta-feira (1º), no carro a caminho do hospital. Nos Stories, do Instagram, ele tranquilizou os seguidores e falou sobre a chegada do neném.

"Nasceu! Mais rápido do que a gente pensou. Tá tudo bem", diz o cantor no vídeo enquanto tira a camisa para enrolar o bebê e auxilia Estefany no carro. "E finalmente o filho da promessa chegou! Bem-vindo, Samuel. Ele não quis esperar chegar no hospital, e tornou esse momento eterno em nossas vidas! Nesse momento foi nítido o agir de Deus nos encorajando e conduzindo todo o parto. Obrigado, Senhor, por cumprir mais uma das suas promessas, toda honra e glória é pra Ti!", celebrou ele na legenda.

"Hora do almoço... e o gatão está aqui. Para quem está com dúvida, ele nasceu ontem, dia 01/11/2024 à 13h04. Filho da promessa. Veio literalmente para ser luz no meio das trevas, porque ele veio no meio do Halloween e do Dia dos Finados", contou em um Story.

Jottapê e Estefany já eram pais de Athena, de 1 ano. No momento do nascimento de Samuel, eles estavam acompanhados de uma amiga, que ajudou a fazer o parto.