Mãe dos filhos de Gugu faz homenagem ao apresentador - Reprodução do Instagram

Mãe dos filhos de Gugu faz homenagem ao apresentadorReprodução do Instagram

Publicado 02/11/2024 14:50

Rio - A médica Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos de Gugu Liberato, aproveitou o Dia de Finados, celebrado neste sábado (2), para compartilhar um desabafo nas redes sociais. Em uma homenagem ao apresentador, ela recordou que este mês marca o quinto aniversário de sua morte.



Rose publicou uma coleção de fotos com Gugu no Instagram e, na legenda, fez um relato extenso. “Está chegando o dia 20 de novembro, quando em 2019 o espírito do Gugu foi devolvido à Deus! Ele voltou para os braços e cuidados de Deus! Ele está bem melhor do que nós que vivemos em um mundo que jaz no maligno”, iniciou. “Um dia estarei ao lado do Gugu novamente! Ao lado do grande homem de Deus! Homem que amei e que fui muito amada por ele! Eu tive o privilégio de viver inúmeros momentos ao seu lado! Aprendi muito com ele, e sei que comigo ele também aprendeu algo de bom”.



Após se mostrar grata pela vida em família, a médica encerrou o relato dizendo sentir falta do ex-companheiro: “Ele é insubstituível na minha vida! Somente eu, ele e Deus lembramos dos nossos melhores momentos! Que saudade… Que saudade doída… Mas, de outra maneira me alegro em saber que ele está bem”.



Gugu Liberato faleceu em 20 de novembro de 2019, aos 60 anos, em decorrência de um acidente doméstico na mansão onde vivia nos Estados Unidos.