Luciano Huck pratica Kitesurf na praia da Barra da Tijuca Rio de Janeiro - Fabrício Pioyani Agnews

Publicado 02/11/2024 19:19 | Atualizado 02/11/2024 19:40

Rio - Luciano Huck aproveitou o feriado de Finados (2) para praticar kitesurfe em um dos dias ensolarados na cidade do Rio de Janeiro. O apresentador escolheu a Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, para curtir o mar e o vento, registrando momentos de lazer e descontração.

fotogaleria

Luciano Huck é adepto do kitesurfe desde 2016, quando aprendeu a prática com o tricampeão brasileiro Marcelo Cunha. Desde então, o apresentador encontra no esporte uma forma de lazer e uma maneira de se conectar com a natureza. Em setembro deste ano, ele também foi visto praticando kitesurfe no Ceará, na companhia da esposa, Angélica, e dos filhos do casal.



Huck, de 53 anos, vestiu sua roupa de neoprene, colete salva-vidas e pegou sua prancha para enfrentar as ondas cariocas. Além de se aventurar no mar, o apresentador também interagiu com fãs que o reconheceram, posando para fotos e trocando algumas palavras.



Feriado reúne famosos em atividades ao ar livre

Aproveitando o sol e o céu claro, diversos famosos saíram para praticar atividades ao ar livre. Na mesma praia, a modelo e psicóloga Quitéria Chagas foi vista correndo na orla. Já o humorista Rafael Infante aproveitou o dia de descanso para se divertir nas águas da Barra. Em outra praia do Rio, a ex-paquita Andréa Veiga renovou o bronzeado em Ipanema, na Zona Sul.