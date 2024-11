Lázaro Ramos celebra 46 anos ao lado de Taís Araújo, filhos e amigos - reprodução Instagram

Rio - O ator Lázaro Ramos comemorou seus 46 anos em grande estilo na última sexta-feira (1), reunindo amigos e familiares em uma festa especial. Entre os presentes, grandes nomes do cinema e da televisão, como Adriana Esteves, Ingrid Guimarães e Vladimir Brichta, celebraram ao lado do anfitrião. A comemoração foi marcada por muita alegria e cliques que movimentaram as redes sociais.

Ingrid Guimarães compartilhou momentos divertidos da noite, mostrando seu bom humor ao lado do também ator Luís Miranda. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela aparece dançando com o colega, destacando o clima descontraído da festa. Ao posar abraçada com o aniversariante, a atriz fez questão de deixar uma mensagem carinhosa: “Viva Lazinho”.Luís Miranda, que recentemente contracenou com Lázaro em “Ó Paí, Ó 2” (2023), aproveitou o momento para reunir alguns dos presentes em uma selfie cheia de sorrisos. No registro, destacam-se Romulo Estrela, Tatiana Tibúrcio, Elisa Lucinda e Mariana Xavier, amigos e colegas de longa data de Ramos.Outro clique bastante comentado foi o de Tatiana Tibúrcio ao lado do casal Adriana Esteves e Vladimir Brichta. A presença do casal, que protagonizou várias produções de sucesso na TV, chamou a atenção dos fãs e evidenciou a amizade entre o grupo.