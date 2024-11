Rodrigo Faro e Vera Viel - Reprodução / Instagram

Rio - Rodrigo Faro demonstrou seu carinho e apoio à esposa, Vera Viel, após ela passar por uma cirurgia. Em um vídeo publicado neste sábado (02), o apresentador compartilhou um momento de afeto, onde o casal aparece trocando beijos e abraços ao som de uma canção romântica. O gesto comoveu os seguidores e evidenciou a união do casal, juntos há mais de 20 anos e pais de três filhas.

Rodrigo Faro, sempre próximo de seus fãs, aproveitou as redes para expressar a saudade e o carinho que sente pela esposa. "Saudade de dançar com ela… E vamos dançar juntos para sempre!!" escreveu o apresentador, enquanto dançava com Vera ao som de "Nem Dormindo Consigo Te Esquecer", da dupla Gian e Giovani. A postagem trouxe inúmeras mensagens de apoio de fãs, emocionados com o amor e a parceria entre os dois.

A publicação de Faro recebeu uma onda de comentários carinhosos dos fãs. “Ah, que casal. Dá para sentir o amor e o companheirismo de vocês daqui”, comentou uma seguidora. “Vocês são um par perfeito. Dancem muito, gatinhos”, acrescentou outra. Entre mensagens de apoio e declarações de amor, o casal demonstra resiliência e união em mais um momento de superação.



Recuperação de Vera Viel após cirurgia

Vera Viel realizou uma cirurgia no último dia 11 de outubro para retirar um sarcoma sinovial na coxa esquerda. Em relato aos seguidores, a modelo contou que descobriu o tumor durante uma aula de muay thai e, desde então, passou a viver um momento de fé e esperança. “Em nenhum momento senti medo, e, sim, agradeci muito a Deus por ter me mostrado esse tumor na hora certa”, escreveu ela, destacando sua confiança na equipe médica que a operou.



Ainda em recuperação, Vera compartilhou seu agradecimento pela jornada de cura que está enfrentando. Em outro trecho de seu relato, ela afirmou: “É inexplicável o que tenho vivido com Deus nesses últimos dias. Por isso, quando você estiver enfrentando um problema, tenha sempre a certeza que Ele está no comando”.