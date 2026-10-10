Simaria volta aos palcos depois de 4 anos e detalha o porquê do afastamento, neste domingo (11), em entrevista para o 'Fantástico' - Reprodução / Instagram

Simaria volta aos palcos depois de 4 anos e detalha o porquê do afastamento, neste domingo (11), em entrevista para o 'Fantástico'Reprodução / Instagram

Publicado 10/10/2026 12:37





"Quando caiu a ficha para mim, que eu tinha que cuidar dos meus filhos e cuidar de mim, principalmente, eu estava precisando cuidar de mim, da minha saúde mental, do meu corpo, olhar para mim um pouco e olhar para os meus filhos", afirma.



Durante o bate-papo, Simaria também relembra os desafios enfrentados depois do encerramento da parceria musical com a irmã, Simone, em 2022. Segundo a cantora, a irmã acompanha de perto a nova fase profissional e participa das decisões relacionadas ao retorno à música. Simaria, de 44 anos, relembra os quatro anos em que ficou afastada dos palcos e fala sobre a retomada da carreira em entrevista ao "Fantástico", que vai ao ar neste domingo (11). A cantora conta que decidiu interromper os trabalhos para cuidar da saúde e se dedicar aos filhos."Quando caiu a ficha para mim, que eu tinha que cuidar dos meus filhos e cuidar de mim, principalmente, eu estava precisando cuidar de mim, da minha saúde mental, do meu corpo, olhar para mim um pouco e olhar para os meus filhos", afirma.Durante o bate-papo, Simaria também relembra os desafios enfrentados depois do encerramento da parceria musical com a irmã, Simone, em 2022. Segundo a cantora, a irmã acompanha de perto a nova fase profissional e participa das decisões relacionadas ao retorno à música.

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A reportagem mostra ainda os bastidores da gravação do primeiro DVD da carreira solo de Simaria, realizada em São Paulo, além de momentos em que a artista relembra os últimos anos de sua trajetória.



"Hoje eu posso dizer que estou me sentindo no melhor momento da minha vida", declara a cantora sobre a nova fase.



A edição do "Fantástico" também marca a estreia de "Essa Tal de Adolescência", série apresentada por Poliana Abritta que terá três episódios sobre as mudanças físicas, emocionais e sociais dessa fase da vida. O programa vai ao ar após o "Domingão com Huck".



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral A reportagem mostra ainda os bastidores da gravação do primeiro DVD da carreira solo de Simaria, realizada em São Paulo, além de momentos em que a artista relembra os últimos anos de sua trajetória."Hoje eu posso dizer que estou me sentindo no melhor momento da minha vida", declara a cantora sobre a nova fase.A edição do "Fantástico" também marca a estreia de "Essa Tal de Adolescência", série apresentada por Poliana Abritta que terá três episódios sobre as mudanças físicas, emocionais e sociais dessa fase da vida. O programa vai ao ar após o "Domingão com Huck".