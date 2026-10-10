Simaria volta aos palcos depois de 4 anos e detalha o porquê do afastamento, neste domingo (11), em entrevista para o 'Fantástico'Reprodução / Instagram
"Quando caiu a ficha para mim, que eu tinha que cuidar dos meus filhos e cuidar de mim, principalmente, eu estava precisando cuidar de mim, da minha saúde mental, do meu corpo, olhar para mim um pouco e olhar para os meus filhos", afirma.
Durante o bate-papo, Simaria também relembra os desafios enfrentados depois do encerramento da parceria musical com a irmã, Simone, em 2022. Segundo a cantora, a irmã acompanha de perto a nova fase profissional e participa das decisões relacionadas ao retorno à música.
A reportagem mostra ainda os bastidores da gravação do primeiro DVD da carreira solo de Simaria, realizada em São Paulo, além de momentos em que a artista relembra os últimos anos de sua trajetória.
"Hoje eu posso dizer que estou me sentindo no melhor momento da minha vida", declara a cantora sobre a nova fase.
A edição do "Fantástico" também marca a estreia de "Essa Tal de Adolescência", série apresentada por Poliana Abritta que terá três episódios sobre as mudanças físicas, emocionais e sociais dessa fase da vida. O programa vai ao ar após o "Domingão com Huck".
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral