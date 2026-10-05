Simaria participou do ’Viver Sertanejo’, da TV Globo - Reprodução / Instagram

Simaria participou do ’Viver Sertanejo’, da TV GloboReprodução / Instagram

Publicado 05/10/2026 06:47 | Atualizado 05/10/2026 06:51

Após quatro anos longe dos palcos, Simaria fez a primeira aparição na televisão depois de retomar a carreira ao participar do programa "Viver Sertanejo", da TV Globo, neste domingo (4). Na atração, comandada por Daniel, a cantora falou sobre o período afastada dos shows e o apoio que recebeu dos filhos.

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"Esse recomeço é muito gratificante para mim. Deus sabe o que vivi, o eu que passei. Tive que parar minha carreira para cuidar dos meus dois filhos e hoje eles estão incríveis, lindos, educados, bondosos. E ficavam dizendo: 'Mamãe, vai logo, já tá na hora, já tá bom. [...] [Falaram]: 'Você está preparada, você vai ver'. [...] E eles me colocaram para frente. Meus filhos me impulsionaram mais do que quaisquer outras pessoas", revelou a artista.

Ex-dupla de Simone, Simaria deu mais detalhes sobre o período longe dos shows. "Foi um tempo de tudo. Precisei cuidar dos meus filhos, precisei cuidar de mim. Eu comecei a trabalhar com 7 anos e fui aos 14 anos profissionalmente para a estrada. Só fui parar com 40 anos. Mas enquanto estava cuidando dos meus filhos, eu não podia parar de cantar, porque sempre foi o que amei fazer. Eu não parei de compor, de produzir, fui para o estúdio", contou.

A cantora reforçou que a pausa na carreira foi um momento necessário para se dedicar aos herdeiros e a ela mesma. "Foi um tempo de cura para mim. Eu precisava daquilo. Eu estava muito cansada, muito esgotada já, foram muitos anos de histórias. Precisava cuidar dos meus meninos e cuidar de mim", afirmou.

Durante a atração, que também teve Duda Bertelli como convidada, Simaria soltou a voz com a canção "Tô Bem", que faz parte do seu projeto mais recente. Além disso, dividiu o vocal com Daniel com os sucessos "Quando o Mel é Bom" e "Entre Tapas e Beijos".



Simaria é mãe de Giovanna, de 13 anos, e Pawel, de 10. Eles são frutos do antigo casamento da sertaneja com o o espanhol Vicente Escrig. Após quase 30 anos de parceria musical, Simone e Simaria separaram a dupla em agosto de 2022.

Retornos aos palcos

No dia 13 do mês passado, a cantora retomou a carreira com a gravação do novo DVD. Na ocasião, celebrou o reencontro com o público e também destacou o tempo que pôde dedicar aos filhos. Antes de subir ao palco, a artista conversou por telefone com a irmã. "Você vai arrasar! Nós todos esperamos por esse momento, e você sabe o quanto eu torci por isso, você sabe de verdade, do fundo da alma, o quanto eu orei pra lhe ver de pé, pra lhe ver fazendo isso", disse Simone.