Miguel Falabella celebra aniversário de 70 anosReprodução/Instagram
Colega de elenco de Falabella no humorístico “Sai de Baixo”, no qual interpretou Magda, companheira de Caco Antibes, Marisa compartilhou registros ao lado do amigo. "Tá vendo essas meninas nos próximos slides? Elas não poderiam estar mais felizes. Não é só sobre tirar uma foto com um ídolo. É sobre anos de admiração, anos acompanhando a carreira de um verdadeiro mestre! Depois de tudo isso, poder ver esse ídolo, no palco, à frente de uma peça, é uma emoção sem palavras”.
“Tantos personagens inesquecíveis, tantas obras marcantes e tanto amor pela arte — tudo isso carregado por um homem genial que hoje celebra mais um ano de vida. Miguel, você brilha! Que o seu novo ciclo seja repleto de mais saúde, aplausos e projetos incríveis. Obrigado por tanto talento e por nos inspirar todos os dias. Feliz aniversário!”, completou.
Já Danielle Winits postou um vídeo no qual aparece junto do artista e se declarou. “Foi como se minha alma dissesse: Finalmente, você chegou. E desde então, nunca mais me senti só no mundo. Porque amor não se explica. Se reconhece. Meu double caramel. Hoje é seu dia e todos os outros também. Te amo infinito & além”, disse.
A cantora Gottscha foi outra personalidade que parabenizou Falabella. "Que presente é ter meu loiro há mais de 40 anos (nos conhecemos na maternidade), sempre ao meu lado. São tantos momentos, tantas histórias, tanta cumplicidade, tantos proibidões que ele explana pro brasil, uma vida de parceria, de amor, generosidade, carinho, tantos predicados, que poderia escrever uma bíblia sobre… mas isso é tão óbvio pra todos, que seria redundante".
"Hoje no seu aniversário (só poderia ser libriano), eu quero agradecer sua existência e pedir a Deus que continue te abençoando, protegendo e proporcionando tudo de melhor que possa existir sempre. Te amo infinitamente. Parabéns, meu amor, e continue sendo esse ser de luz que só traz alegria para milhões de pessoas. Divirta-se, você nasceu com essa missão”, afirmou.
Bia Brunetti, Ana Rita Machado, Marta Andrino e Teresa Guilherme também fizeram declarações para comemorar mais um ano de vida do ator.
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