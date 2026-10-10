Malu Borges aproveitando dia de sol - Reprodução/Instagram

Malu Borges aproveitando dia de solReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2026 16:18 | Atualizado 10/10/2026 16:34

Malu Borges , de 28 anos, aproveitou a manhã de sol para renovar bronzeado, neste sábado (10). Em publicações nas redes sociais, a influenciadora compartilhou registros descansando na área externa de sua casa, usando um conjunto de biquíni preto, e mencionou a rotina como mãe.

Nas postagens, ela aparece observando a filha mais nova, Maria Olímpia, em um carrinho de bebê. Em seguida, Malu surge deitada em cima de uma toalha à beira da piscina. "Fazendo o que faço de melhor. Cuidando das minhas meninas", escreveu, explicando o momento relaxante: "Enquanto a Oli dorme e a Bebel brinca de Polly", contou.



A influenciadora é mãe de duas meninas: Maria Isabel, conhecida como Bebel, de seis anos, e a mais nova, Maria Olímpia, apelidada de Oli, nascida em julho deste ano. Ambas são frutos do casamento com o empresário João Vitor Santiago.



Recentemente, o casal comemorou os três meses de nascimento de Maria Olímpia. Eles mostraram imagens de celebração, que contou com um bolo branco decorado com flores em tons de rosa e docinhos. “Três meses que essa pequenininha mostrou que cabe ainda mais amor aqui”, declarou.



Malu refletiu sobre a felicidade do momento vivido ao lado da família. “Minha filha, não tenho palavras para descrever o quanto sua chegada foi inesquecível…poderia reviver esse momento mais muitas e muitas vezes. Contamos os segundos para pegar você no colo e agora se prepare porque a melhor vida do mundo está prestes a começar!”.



Entre os comentários, internautas parabenizaram a influenciadora pela chegada da filha. Uma fã afirmou: “A nossa mini Barbie nasceu. Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a sua linda jornada!”; enquanto outra celebrou: “Finalmente a bebê mais esperada do Brasil chegou ao mundo”. Alguns, exclamaram com animação, “Perfeita”, “Linda” e “Boneca”.



Malu Borges e João Vitor Santiago estão casados há seis anos. Em uma publicação, ela falou sobre o relacionamento. “Eu sempre tive tanta certeza de você, desde o primeiro beijo. Que nossa conexão seja sempre como ela é e sempre foi”, declarou.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa