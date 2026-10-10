Malu Borges aproveitando dia de solReprodução/Instagram
A influenciadora é mãe de duas meninas: Maria Isabel, conhecida como Bebel, de seis anos, e a mais nova, Maria Olímpia, apelidada de Oli, nascida em julho deste ano. Ambas são frutos do casamento com o empresário João Vitor Santiago.
Recentemente, o casal comemorou os três meses de nascimento de Maria Olímpia. Eles mostraram imagens de celebração, que contou com um bolo branco decorado com flores em tons de rosa e docinhos. “Três meses que essa pequenininha mostrou que cabe ainda mais amor aqui”, declarou.
Malu refletiu sobre a felicidade do momento vivido ao lado da família. “Minha filha, não tenho palavras para descrever o quanto sua chegada foi inesquecível…poderia reviver esse momento mais muitas e muitas vezes. Contamos os segundos para pegar você no colo e agora se prepare porque a melhor vida do mundo está prestes a começar!”.
Entre os comentários, internautas parabenizaram a influenciadora pela chegada da filha. Uma fã afirmou: “A nossa mini Barbie nasceu. Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a sua linda jornada!”; enquanto outra celebrou: “Finalmente a bebê mais esperada do Brasil chegou ao mundo”. Alguns, exclamaram com animação, “Perfeita”, “Linda” e “Boneca”.
Malu Borges e João Vitor Santiago estão casados há seis anos. Em uma publicação, ela falou sobre o relacionamento. “Eu sempre tive tanta certeza de você, desde o primeiro beijo. Que nossa conexão seja sempre como ela é e sempre foi”, declarou.
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