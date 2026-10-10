Atrizes, Alanis Guillen e Bruna Marquezine vivem romance em nova temporada de 'Amor da minha vida' e beijo viraliza nas redes - Reprodução / Disney+

Atrizes, Alanis Guillen e Bruna Marquezine vivem romance em nova temporada de 'Amor da minha vida' e beijo viraliza nas redesReprodução / Disney+

Publicado 10/10/2026 10:58

Alanis Guillen, de 28 anos, falou sobre o romance entre sua personagem , Giovana, e Bia, vivida por Bruna Marquezine, de 31, na segunda temporada de "Amor da Minha Vida". Os novos episódios chegaram ao Disney+ nesta sexta-feira (9), e cenas românticas entre as duas atrizes repercutiram nas redes sociais.

SIMPLESMENTE BRUNA MARQUEZINE e a ALANIS GUILLEN se BEIJANDO https://t.co/K8nxDQOvP2 — Jê Indie (@saficaindie) October 9, 2026

Em conversa com o Splash, Alanis explicou que Giovana atravessa um processo de descoberta e que a relação com Bia funciona como parte dessa busca. "A Giovana me despertou o interesse dessa menina-mulher também desejante, que tem esperança, que ama e que quer ser amada. A Giovana realmente está em busca de construir algo. Ela está questionando quem ela é de fato. Se eu tirar tudo, o que sobra?", afirmou.



Para a atriz, o encontro das personagens também coloca em questão aquilo que Giovana imagina querer para a própria vida. "Esse encontro com a Bia vai ser um espelho também dos ideais, dos desejos dela, do que ela acha que ela quer", explicou. Em conversa com o Splash, Alanis explicou que Giovana atravessa um processo de descoberta e que a relação com Bia funciona como parte dessa busca. "A Giovana me despertou o interesse dessa menina-mulher também desejante, que tem esperança, que ama e que quer ser amada. A Giovana realmente está em busca de construir algo. Ela está questionando quem ela é de fato. Se eu tirar tudo, o que sobra?", afirmou.Para a atriz, o encontro das personagens também coloca em questão aquilo que Giovana imagina querer para a própria vida. "Esse encontro com a Bia vai ser um espelho também dos ideais, dos desejos dela, do que ela acha que ela quer", explicou.