Atrizes, Alanis Guillen e Bruna Marquezine vivem romance em nova temporada de 'Amor da minha vida' e beijo viraliza nas redesReprodução / Disney+
SIMPLESMENTE BRUNA MARQUEZINE e a ALANIS GUILLEN se BEIJANDO https://t.co/K8nxDQOvP2— Jê Indie (@saficaindie) October 9, 2026
Em conversa com o Splash, Alanis explicou que Giovana atravessa um processo de descoberta e que a relação com Bia funciona como parte dessa busca. "A Giovana me despertou o interesse dessa menina-mulher também desejante, que tem esperança, que ama e que quer ser amada. A Giovana realmente está em busca de construir algo. Ela está questionando quem ela é de fato. Se eu tirar tudo, o que sobra?", afirmou.
Para a atriz, o encontro das personagens também coloca em questão aquilo que Giovana imagina querer para a própria vida. "Esse encontro com a Bia vai ser um espelho também dos ideais, dos desejos dela, do que ela acha que ela quer", explicou.
Na trama, Giovana é uma cineasta que cruza o caminho de Bia enquanto a protagonista vive novas relações e caminhos após trocar Brasília pelo Rio de Janeiro. A aproximação entre as duas se transforma em um dos romances da nova temporada.
Alanis também relacionou a identificação do público à forma como a série apresenta personagens que erram e tentam novamente ao longo das próprias experiências. "A identificação tá nisso, tá nas vidas reais, nos encontros reais, que tem muito caos também, tem a tentativa. São personagens errantes e desejantes, e a partir desse desejo, dessa busca por melhorar, por acertar, a gente erra, a gente falha, se descobre, tenta de novo, se reconhece e avança", declarou.
Com o lançamento da temporada, cenas de beijo entre Bia e Giovana rapidamente ganharam repercussão no X. "A pessoa que colocou Bruna Marquezine e Alanis Guillen para serem um casal não tem compaixão das lésbicas não, sério mesmo. Significado de perfeição", escreveu uma internauta.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral