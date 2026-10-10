Atrizes, Alanis Guillen e Bruna Marquezine vivem romance em nova temporada de 'Amor da minha vida' e beijo viraliza nas redesReprodução / Disney+

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Carolina Irigoyen
Alanis Guillen, de 28 anos, falou sobre o romance entre sua personagem, Giovana, e Bia, vivida por Bruna Marquezine, de 31, na segunda temporada de "Amor da Minha Vida". Os novos episódios chegaram ao Disney+ nesta sexta-feira (9), e cenas românticas entre as duas atrizes repercutiram nas redes sociais.

Em conversa com o Splash, Alanis explicou que Giovana atravessa um processo de descoberta e que a relação com Bia funciona como parte dessa busca. "A Giovana me despertou o interesse dessa menina-mulher também desejante, que tem esperança, que ama e que quer ser amada. A Giovana realmente está em busca de construir algo. Ela está questionando quem ela é de fato. Se eu tirar tudo, o que sobra?", afirmou.

Para a atriz, o encontro das personagens também coloca em questão aquilo que Giovana imagina querer para a própria vida. "Esse encontro com a Bia vai ser um espelho também dos ideais, dos desejos dela, do que ela acha que ela quer", explicou.
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Na trama, Giovana é uma cineasta que cruza o caminho de Bia enquanto a protagonista vive novas relações e caminhos após trocar Brasília pelo Rio de Janeiro. A aproximação entre as duas se transforma em um dos romances da nova temporada. 

Alanis também relacionou a identificação do público à forma como a série apresenta personagens que erram e tentam novamente ao longo das próprias experiências. "A identificação tá nisso, tá nas vidas reais, nos encontros reais, que tem muito caos também, tem a tentativa. São personagens errantes e desejantes, e a partir desse desejo, dessa busca por melhorar, por acertar, a gente erra, a gente falha, se descobre, tenta de novo, se reconhece e avança", declarou.

Com o lançamento da temporada, cenas de beijo entre Bia e Giovana rapidamente ganharam repercussão no X. "A pessoa que colocou Bruna Marquezine e Alanis Guillen para serem um casal não tem compaixão das lésbicas não, sério mesmo. Significado de perfeição", escreveu uma internauta. 

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral