Cauã Reymond participou do 'Angélica Ao Vivo', falou sobre relação aberta que mantém com a filha e contou história da época de 'Malhação' - Reprodução / GNT

Cauã Reymond participou do 'Angélica Ao Vivo', falou sobre relação aberta que mantém com a filha e contou história da época de 'Malhação'Reprodução / GNT

Publicado 10/10/2026 10:09

Cauã Reymond, de 46 anos, participou do programa "Angélica Ao Vivo, nesta quinta-feira (8), e falou sobre a relação aberta que mantém com a filha, Sofia, de 14 anos, além de relembrar história dos tempos de "Malhação", quando contou que André Marques ficou com uma então namorada sua após o término.

Cauã Reymond fala sobre criar a filha com liberdade para ser quem ela é #AngélicaAoVivo https://t.co/S0FdrfE03W

— Canal GNT (@canalgnt) October 9, 2026

"Acho que uma das coisas que veio muito foi a questão da sexualidade. Quando eu cheguei para ela a primeira vez e falei: 'Filha, eu quero que você traga a sua namorada ou seu namorado aqui para casa'. Eu nunca questionei, eu nunca impus o meu ponto de vista, sempre deixei aberto qualquer que seja a escolha dela", contou.



Cauã explicou que também prefere que Sofia esteja em casa quando começar a se relacionar. "Eu quero que ela leve o namorado, a namorada dela, quem ela decidir, para casa. Porque eu prefiro aumentar o som do meu quarto do que minha filha em outros lugares que eu não sei onde está", afirmou.



Questionado por Angélica sobre a troca entre os dois, o ator reforçou: "Eu tenho uma relação muito, muito aberta em relação a isso. A gente fala sobre as paqueras".



Cauã também refletiu sobre como a paternidade mudou sua forma de lidar com afeto. "A delicadeza e o que eu não tive, eu podia dar. Então começa a nascer um amor diferente, e você começa a aprender e melhorar como ser humano. E aí você começa a levar isso para outros territórios da sua vida", disse.



Durante a conversa, o ator ainda relembrou uma história dos tempos de "Malhação" envolvendo André Marques. Segundo Cauã, quando tinha 17 anos, namorava uma mulher de 24 e, após André passar o Réveillon em Balneário Camboriú, ela terminou o relacionamento. "Acho que uma das coisas que veio muito foi a questão da sexualidade. Quando eu cheguei para ela a primeira vez e falei: 'Filha, eu quero que você traga a sua namorada ou seu namorado aqui para casa'. Eu nunca questionei, eu nunca impus o meu ponto de vista, sempre deixei aberto qualquer que seja a escolha dela", contou.Cauã explicou que também prefere que Sofia esteja em casa quando começar a se relacionar. "Eu quero que ela leve o namorado, a namorada dela, quem ela decidir, para casa. Porque eu prefiro aumentar o som do meu quarto do que minha filha em outros lugares que eu não sei onde está", afirmou.Questionado por Angélica sobre a troca entre os dois, o ator reforçou: "Eu tenho uma relação muito, muito aberta em relação a isso. A gente fala sobre as paqueras".Cauã também refletiu sobre como a paternidade mudou sua forma de lidar com afeto. "A delicadeza e o que eu não tive, eu podia dar. Então começa a nascer um amor diferente, e você começa a aprender e melhorar como ser humano. E aí você começa a levar isso para outros territórios da sua vida", disse.Durante a conversa, o ator ainda relembrou uma história dos tempos de "Malhação" envolvendo André Marques. Segundo Cauã, quando tinha 17 anos, namorava uma mulher de 24 e, após André passar o Réveillon em Balneário Camboriú, ela terminou o relacionamento.