'TV Globinho' voltou à programação da TV Globo na manhã deste sábado (10) e despertou nostalgia de internautas - Reprodução / TV Globo

'TV Globinho' voltou à programação da TV Globo na manhã deste sábado (10) e despertou nostalgia de internautasReprodução / TV Globo

Publicado 10/10/2026 09:46



A "TV Globinho" voltou à programação da TV Globo na manhã deste sábado (10) e despertou a nostalgia de internautas nas redes sociais. A edição especial, exibida a partir das 9h, logo após o primeiro bloco do "É de Casa", faz parte da "Maratona da Esperança", do Criança Esperança 2026.

O início da #TVGlobinho especial na maratona do #CriançaEsperança https://t.co/GwdfRx5PFa — Paulo (@midiaspaulo) October 10, 2026

Geovanna Tominaga, Letícia Colin, Ícaro Silva e Paulo Mathias Jr. comandam o programa, que também conta com a participação da repórter Tia Milena. Entre os desenhos, os confirmados para a atração são "Dragon Ball Z", "Digimon" e "Três Espiãs Demais".



Poucos minutos após o início da exibição, espectadores começaram a compartilhar registros e comentários sobre o retorno. "Assistindo TV Globinho", escreveu uma internauta ao publicar um vídeo de um cachorro diante de uma tela.



Outra brincou com a própria idade ao acompanhar o especial. "Tomando meu Nescau e assistindo à TV Globinho (aos 37 anos)", publicou.



A abertura do programa também despertou lembranças. "Apenas chorando em um sábado pela manhã #TVGlobinho no ar", escreveu uma usuária ao compartilhar um vídeo com a identidade visual da atração. Outro internauta resumiu: "Nossa, que nostalgia assistir à TV Globinho".



A exibição de "Três Espiãs Demais" também ganhou destaque entre os comentários. "Assistir a Três Espiãs Demais é como voltar no tempo e abraçar a criança que fomos um dia. Uma nostalgia que aquece o coração e traz de volta tantas lembranças boas da infância. A geração 2000 não está sabendo lidar com tanta felicidade!", escreveu um usuário.



Outros espectadores também compartilharam a emoção com o retorno. "Apenas chorando em um sábado pela manhã #TVGlobinho no ar", publicou uma internauta. Outro resumiu: "Meu Deuss, que nostalgia assistir TV Globinho".

Maratona da Esperança continua



Apesar de a "TV Globinho" ter retornado em uma exibição comemorativa única, a "Maratona da Esperança" continua ao longo do fim de semana com outras atrações especiais.



No domingo (11), o "Em Família com Eliana" terá uma edição especial de Dia das Crianças voltada para a maratona solidária.



O encerramento acontece na segunda-feira (12), com o tradicional "Show da Esperança", apresentado por Lázaro Ramos. O espetáculo será uma "fábula sinfônica", com a Orquestra Sinfônica Brasileira e apresentações de Sandy, Gilberto Gil, Michel Teló, Péricles e Gaby Amaranto.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral