Jottapê escapou da terceira roça da temporada - Reprodução de vídeo

Jottapê escapou da terceira roça da temporada Reprodução de vídeo

Publicado 08/10/2026 07:42

Jottapê venceu a Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta-feira (7) em "A Fazenda 18" , da Record, e escapou da terceira roça da temporada. O cantor levou a melhor em disputa contra Ariela e Thaíde. Vetado, Renê não encarou a dinâmica e está automaticamente na berlinda.

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Em raias individuais, os peões precisavam de agilidade, pontaria e precisão para vencer o desafio. A dinâmica exigia o uso de um laço para fisgar e puxar maçanetas em compartimentos secretos. O objetivo era liberar peças e utilizá-las para construir uma ponte até a linha de chegada. Logo depois, acionar o botão.

JOTTAPÊ É O NOVO FAZENDEIRO! #ProvaDoFazendeiro https://t.co/YwzL4GkmIP — A Fazenda (@afazendarecord) October 8, 2026

Jottapê foi o primeiro a concluir a prova após disputa acirrada na reta final. Com isso, Ariela, Renê e Thaíde encaram a nova berlinda do reality show e o participante menos votado pelo público deixará a disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões na noite desta quinta-feira (8).

Formação da roça

Então fazendeiro da semana, Serginho indicou Renê direto para o primeiro banco da roça. "A gente não troca muito, conversa pouco. É muita gente, muita coisa pra fazer. Como eu fui testado na primeira roça, não voltei Fazendeiro, quero ver como ele vai se sair nessa", justificou.

Ariela acabou indo para berlinda após articulação do "grupão" e recebeu 11 votos. Os peões que votaram nela foram: Alfredo, Eduarda, Fran, Gabriel, Giovanna, Igor, Mônica, Renata, Renê, Rikardo e Thaíde. Ela puxou o rapper da baia direto para o terceiro banco. No Resta Um, Jottapê articulou para sobrar e vetou Renê da chance de escapar do risco de eliminação.

Os roceiros

Ariela Carasso: Mãe, empresária, executiva de eventos e criadora de conteúdo, a paulistana destaque com sua participação na 4ª temporada de "Casamento às Cegas Brasil". Filha de pai britânico e mãe brasileira, teve o inglês como primeiro idioma e viveu em Londres por quase 10 anos.

Thaíde: Morador de São Paulo, o músico de 58 anos é um dos principais nomes da cultura Hip Hop no Brasil e um dos pioneiros no ritmo. Sua música “Corpo Fechado” tornou se um marco na história do rap brasileiro.

Renê Thristan: Conhecido por interpretar o Afonso, em "Carrossel", e João Pedro, em "Chiquititas", o ator e cantor de 29 anos retorna à dramaturgia, neste ano, como protagonista de "Chama-me de Marido", novela vertical do Kwai. Ele é filho do cantor sertanejo Renê, da dupla Renê & Ronaldo, e de Sônia Ferreira.