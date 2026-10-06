Ana Clara relembrou bastidores com Anitta, explicou desentendimento antigo com Edu e Fih e falou sobre assumir o 'BBB' em entrevista com Blogueirinha - Reprodução / GloboPlay

Ana Clara relembrou bastidores com Anitta, explicou desentendimento antigo com Edu e Fih e falou sobre assumir o 'BBB' em entrevista com BlogueirinhaReprodução / GloboPlay

Publicado 06/10/2026 13:37 | Atualizado 06/10/2026 14:50

Ana Clara falou sobre a convivência com Anitta e relembrou bastidores da parceria com a cantora durante o "Blogueirinha Entrevista", exibida nesta segunda-feira (5), no Multishow e no Globoplay. Entre as brincadeiras da conversa, ela afirmou que Ed Gama foi seu companheiro de trabalho preferido e saiu em defesa da equipe do programa do " Estrelas da Casa ".

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Ao ser questionada sobre quem dava mais "pitaco", Ana apontou Anitta. "Eu acho que ela (...) porque ela dava dentro e fora, eu só dava fora", respondeu. Apesar das provocações de Blogueirinha sobre a relação entre as duas, a apresentadora classificou a convivência como "ótima".



Em tom de brincadeira, Blogueirinha sugeriu que Ana teria chegado ao limite em um episódio no qual Anitta discursou no final da exibição. A apresentadora entrou na provocação, mas, na sequência, esclareceu que a cantora não havia combinado permanecer em silêncio. "Não, não, não. Ela não combinou. Na verdade, ela pediu para dar um discurso no final do programa", explicou. Segundo Ana, o pedido foi aceito pela produção.



Ao recordar o momento, as duas brincaram com a dimensão da fala da cantora. "Foi um discursão", disse Ana. "Foi um fecho, ela deu um fecho", acrescentou.



A apresentadora também rebateu a ideia de que a direção teria pedido aplausos para interromper convidados. "Não é a direção que pede palmas (...) para silenciar o convidado, não é", afirmou. Ana explicou que existe uma pessoa responsável pela plateia e que os aplausos podem ser puxados por ela durante a gravação. "Claro, eu preciso defender meu diretor!", declarou.



Mesmo diante das provocações de Blogueirinha, Ana reforçou a avaliação positiva sobre Anitta. "Foi ótima a participação dela, fiquei super feliz. Achei que ela deu conselhos maravilhosos, ela trouxe uma notoriedade para o nosso programa excelente", afirmou.



Ao precisar escolher entre Anitta e Ed Gama como parceiro, no entanto, Ana não hesitou. "O Ed. Eu apresentei o programa com ele três meses!", respondeu. Ao ser questionada sobre quem dava mais "pitaco", Ana apontou Anitta. "Eu acho que ela (...) porque ela dava dentro e fora, eu só dava fora", respondeu. Apesar das provocações de Blogueirinha sobre a relação entre as duas, a apresentadora classificou a convivência como "ótima".Em tom de brincadeira, Blogueirinha sugeriu que Ana teria chegado ao limite em um episódio no qual Anitta discursou no final da exibição. A apresentadora entrou na provocação, mas, na sequência, esclareceu que a cantora não havia combinado permanecer em silêncio. "Não, não, não. Ela não combinou. Na verdade, ela pediu para dar um discurso no final do programa", explicou. Segundo Ana, o pedido foi aceito pela produção.Ao recordar o momento, as duas brincaram com a dimensão da fala da cantora. "Foi um discursão", disse Ana. "Foi um fecho, ela deu um fecho", acrescentou.A apresentadora também rebateu a ideia de que a direção teria pedido aplausos para interromper convidados. "Não é a direção que pede palmas (...) para silenciar o convidado, não é", afirmou. Ana explicou que existe uma pessoa responsável pela plateia e que os aplausos podem ser puxados por ela durante a gravação. "Claro, eu preciso defender meu diretor!", declarou.Mesmo diante das provocações de Blogueirinha, Ana reforçou a avaliação positiva sobre Anitta. "Foi ótima a participação dela, fiquei super feliz. Achei que ela deu conselhos maravilhosos, ela trouxe uma notoriedade para o nosso programa excelente", afirmou.Ao precisar escolher entre Anitta e Ed Gama como parceiro, no entanto, Ana não hesitou. "O Ed. Eu apresentei o programa com ele três meses!", respondeu.

A conversa também resgatou uma antiga situação entre Ana, Blogueirinha, Edu e Fih, apresentadores do "Diva Depressão", durante uma cobertura do Rock in Rio. A apresentadora explicou que não gosta de conteúdos voltados a "xoxar" (zoar) outras pessoas e lembrou que, na ocasião, chegou a pedir para desligarem seu ponto.



a @iBlogueirinha e a ana clara ressuscitando fofocas antigas do multishow da época das lives com o diva depressão #BlogueirinhaEntrevista https://t.co/a7rW04xaPj — Multishow (@multishow) October 5, 2026

"Eu não gosto de perfis que xoxam as pessoas, entendeu? O Edu e o Fih, por exemplo, também têm uma birrinha comigo, não sei se até hoje, por causa daquele Rock in Rio (...) Porque eu falei que não queria falar mal das pessoas", contou.



Blogueirinha relembrou que o pedido de Ana não foi bem recebido pelo grupo na época. A apresentadora, porém, explicou que sua decisão estava ligada ao tipo de conteúdo proposto.



"Eu falei: 'É maldoso, eu prefiro não fazer'. (...) A gente ia fazer uma publi pra uma marca e eu falei: 'Gente, eu prefiro não fazer, porque, se vocês quiserem fazer, tudo bem, mas eu não quero xoxar o look das pessoas, eu acho maldoso'", recordou.



Ana também negou que a decisão tivesse sido especificamente contra Edu e Fih. "Não por conta deles, mas porque eles queriam que a gente falasse mal da roupa das pessoas", explicou. "Essa parte aqui eu não vou fazer, mas os meninos podem fazer, não tem problema. Mas eu não vou falar mal da roupa das pessoas", completou.

A apresentadora destacou ainda que a relação com Blogueirinha mudou desde então. "Por isso que hoje nós temos uma ótima relação", afirmou.

A entrevista também passou pelo "BBB". Questionada se já havia sido convidada para substituir Tadeu Schmidt, Ana respondeu que não e defendeu o apresentador. "O Tadeu tá ótimo lá apresentando". Sobre a possibilidade de assumir o reality no futuro, reconheceu: "Seria uma grande oportunidade profissional".

Ana ainda disse que conciliaria o programa com o "Estrela da Casa", caso surgisse a oportunidade. "Dá pra fazer os dois (...) Deixa pra descansar quando morrer, amor. O importante agora, a gente é jovem, é trabalhar", brincou.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa