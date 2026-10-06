TV Globo anunciou retorno do ’Especial Amigas’ - Reprodução

TV Globo anunciou retorno do ’Especial Amigas’ Reprodução

Publicado 06/10/2026 09:05

"Especial Amigas" retorna à TV Globo em uma formação inédita e com novidades para os amantes da música sertaneja. A principal mudança fica por conta das saídas de Ana Castela e Lauana Prado, que serão substituídas por Paula Fernandes e Naiara Azevedo. Já Simone Mendes e Maiara e Maraisa seguem no elenco após a edição de 2024.

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Com gravação marcada para este mês, o encontro ainda ganha as participações especiais de Roberta Miranda, que comemora 40 anos de carreira como uma das grandes referências do gênero, e Yasmin Santos, representante da nova geração.

"AMIGAS" tem como essência conectar diferentes momentos da história do sertanejo. "O especial é um palco para a força feminina no sertanejo e nele cabem todas aquelas que ajudam a espalhar essa música pelo Brasil. Reunir essas artistas é uma forma de reconhecer suas contribuições para um dos gêneros mais populares do país e valorizar as diferentes histórias que formam essa trajetória", explica Joana Thimoteo, diretora de gênero da emissora.

Marília Mendonça (1995-2021), vítima de um acidente aéreo, recebeu uma homenagem na última vez que o programa foi ao ar. Maiara e Maraisa, Lauana Prado, Simone Mendes e Ana Castela cantaram a música "Supera". Além disso, as artistas mostraram a força do sertanejo feminino e relembraram outros sucessos de mulheres que abriram caminho no gênero. "Majestade O Sabiá", de Roberta Miranda, "Nuvem de Lágrimas", de Fafá de Belém, "Beijinho Doce", das irmãs Galvão, e "Pássaro de Fogo", de Paula Fernandes.

Mais novidades

A presença de Maiara e Maraisa no especial não é a única novidade das gêmeas. Em 2027, a vida e trajetória profissional da dupla serão revisitadas em uma série documental no Prime Video. "Uma história que vai muito além dos palcos. [...] Dos bastidores da carreira à vida pessoal, o público poderá conhecer novas camadas de duas mulheres que transformaram suas histórias em música e se tornaram grandes nomes do sertanejo brasileiro", comunicou.