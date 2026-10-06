TV Globo anunciou retorno do ’Especial Amigas’ Reprodução
Paula Fernandes e Naiara Azevedo integram nova formação do 'Amigas'
Além da volta de Simone Mendes e Maiara e Maraisa, o especial terá as participações de Roberta Miranda e Yasmin Santos
Ana Clara fala sobre Anitta e parceria com Ed Gama
Apresentadora defendeu participação da cantora, explicou desentendimento antigo com Edu e Fih e falou sobre assumir o 'BBB'
Colunista de O DIA entra no rodízio de apresentadores do 'Fofocalizando'
Daniel Nascimento estreou na atração em agosto e, após boa repercussão, passou a marcar presença na bancada do programa
Ana Bruna admite medo de Daniel Erthal antes de aliança em 'A Fazenda'
Peoa afirmou que precisa alinhar relação com ator antes de jogar ao lado dele e de Serginho
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Após três anos, MasterChef Profissionais estreia nova temporada nesta terça
Programa terá 18 competidores e provas que prometem elevar o nível da disputa
Eduarda vence a Prova de Fogo de 'A Fazenda 18'
Jônatas, Thaíde, Igor e Daniel formam a baia da semana após a modelo conquistar o lampião dos poderes
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