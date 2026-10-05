MasterChef Profissionais volta com ex-participantes e novatos - Renato Pizzutto/Band

MasterChef Profissionais volta com ex-participantes e novatosRenato Pizzutto/Band

Publicado 05/10/2026 15:55

MasterChef Profissionais retorna à Band nesta terça-feira (6), às 22h30, após três anos fora da programação. A nova temporada reúne 18 cozinheiros, entre nomes que já passaram pela franquia e participantes estreantes, em uma disputa pelo troféu do talent show gastronômico.

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A temporada também será exibida pelo Discovery Home & Health e pela HBO Max. Nesses canais, os episódios começam a ser disponibilizados na sexta-feira (9), às 20h30. Ao todo, serão 16 episódios acompanhando os desafios enfrentados pelos competidores.



Entre os participantes que retornam à competição estão Fernanda Oliveira, Helena Furtado, Hugo Merchan, Irina Cordeiro, Léo Salles, Léo Santos, Lubyanka Baltar, Marcelo Zaidan e Willian Peters. O grupo de estreantes é formado por Daniela Rosa, Gabriela Carregosa, Mariana Marzola, Ieda de Matos, Miguel Fernandez, João Vieira, Kenzo Shintome, Vinicius Cavalcante e Pascal Valero.



A proposta desta edição é colocar os cozinheiros diante de provas que vão além da execução técnica. Segundo Eduardo Accioly, diretor do programa, os participantes precisarão lidar com situações que exigem criatividade, estratégia e capacidade de reação.



“Será um MasterChef raiz, que vai surpreender muita gente. Uma edição para colecionador. Nosso objetivo foi tirá-los da zona de conforto para que enfrentassem não apenas provas de culinária, mas verdadeiros testes de resiliência e criatividade”, afirmou. A temporada também será exibida pelo Discovery Home & Health e pela HBO Max. Nesses canais, os episódios começam a ser disponibilizados na sexta-feira (9), às 20h30. Ao todo, serão 16 episódios acompanhando os desafios enfrentados pelos competidores.Entre os participantes que retornam à competição estão Fernanda Oliveira, Helena Furtado, Hugo Merchan, Irina Cordeiro, Léo Salles, Léo Santos, Lubyanka Baltar, Marcelo Zaidan e Willian Peters. O grupo de estreantes é formado por Daniela Rosa, Gabriela Carregosa, Mariana Marzola, Ieda de Matos, Miguel Fernandez, João Vieira, Kenzo Shintome, Vinicius Cavalcante e Pascal Valero.A proposta desta edição é colocar os cozinheiros diante de provas que vão além da execução técnica. Segundo Eduardo Accioly, diretor do programa, os participantes precisarão lidar com situações que exigem criatividade, estratégia e capacidade de reação.“Será um MasterChef raiz, que vai surpreender muita gente. Uma edição para colecionador. Nosso objetivo foi tirá-los da zona de conforto para que enfrentassem não apenas provas de culinária, mas verdadeiros testes de resiliência e criatividade”, afirmou.





Júri e convidados





Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça continuam à frente da avaliação dos pratos. Para Helena, o reencontro com profissionais experientes e a presença de novos competidores tornam a temporada especial.



“É uma temporada muito especial, com participantes extremamente qualificados, por quem tenho um enorme respeito. Lógico que existe toda a pressão, só que ainda assim é um momento de troca e confraternização”, disse a chef.



Fogaça, por sua vez, destacou que a experiência profissional acumulada pelos participantes não será suficiente para garantir um bom desempenho na competição.



“Lá fora pode ser um grande profissional, com prêmios, mas aqui dentro é só mais um na multidão. Tem que ser o melhor semanalmente porque, senão, é graxa”, afirmou.



A temporada ainda contará com chefs convidados do Brasil e do exterior. Entre os nomes internacionais estão Facundo Kelemen, da Argentina; Olivier da Costa, de Portugal; e Paco Ruano, do México. A lista nacional inclui Tsuyoshi Murakami, Marco Renzetti, Luiz Filipe Souza, Bianca Mirabili, Luana Sabino, Onildo Rocha e Bel Coelho.



Os desafios vão envolver diferentes áreas da gastronomia, incluindo confeitaria, pratos regionais, clássicos internacionais, harmonização e releituras de preparações conhecidas.





Prova de estreia





Logo no primeiro episódio, os competidores terão de encarar uma prova coletiva. Depois das apresentações, eles serão divididos para reproduzir dois menus elaborados pelos integrantes do júri especificamente para o desafio.



A dificuldade aumenta porque os pratos precisarão ser servidos para 100 pessoas. Após a primeira avaliação, os participantes com pior desempenho seguirão para a prova de eliminação.



Na etapa decisiva, os competidores terão de preparar uma torre formada por éclairs e religieuses, doces tradicionais da confeitaria francesa. A preparação exigirá precisão técnica, apresentação e sabor, além de estabilidade para que a estrutura permaneça de pé durante a degustação.



O cozinheiro responsável pelo pior resultado será eliminado já no primeiro episódio da temporada.