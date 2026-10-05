Eduarda conquistou o lampião dos poderes em ’A Fazenda’ - Reprodução/ X

Eduarda conquistou o lampião dos poderes em ’A Fazenda’Reprodução/ X

Publicado 05/10/2026 10:50

Eduarda venceu a Prova de Fogo que aconteceu na noite de domingo (4) em "A Fazenda 18" , da Record, e faturou o lampião com as chamas. De Alfredo como ajudante, a Miss Supranational levou a melhor contra Jônatas, que recebeu ajuda de Daniel; Thaíde, com Jottapê; e Igor, auxiliado por Fran.

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A disputa foi realizada em dupla e testou a agilidade, a comunicação e o entrosamento dos peões na dinâmica "Vá plantar batata". Os participantes tinham que colocar vasos cenográficos em uma esteira em movimento e "plantar" a maior quantidade de batatas no tempo estipulado de dois minutos.

O primeiro duelo foi entre Igor e Thaíde. Depois Eduarda enfrentou Jônatas. Os dois vencedores disputaram a rodada final e a miss superou o rapper. O três perdedores estão automaticamente na baia da semana. De volta à sede, a ganhadora do lampião salvou Fran, que por sua vez escolheu salvar Jottapê, enviando Daniel para a quarta vaga no espaço.

Duda levou a melhor, plantou mais batatas e é a grande vencedora da #ProvaDeFogo! Com essa vitória gigante, ela não só foge do perigo da baia, como também garante os poderes do lampião para bagunçar o jogo na próxima #RoçaAFazenda Acesse https://t.co/PbrtJACuBo para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com sete sinais exclusivos — A Fazenda (@afazendarecord) October 5, 2026

Antes da prova, Adriane Galisteu revelou a decisão do público referente a votação do poder da Chama Vermelha. A opção mais votada foi a B: "Escolha um peão. Na vez dele de salvar alguém no Resta Um, você fará o salvamento". O comando da outra chama será revelado somente na formação da roça.

Dona do lampião

Eduarda Braum é conhecida por ser a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Supranational 2025 na Polônia. A modelo de 25 anos é natural de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, e mora em Vila Velha. Formada em Letras e Pedagogia, foi professora em escola pública e já trabalhou como vendedora de loja de roupa. Ela é fundadora do projeto "Protagonistas do Amanhã", que ajuda jovens de comunidades e escolas públicas.