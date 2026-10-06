Ana Bruna e Daniel Erthal conversaram com intenção de fechar aliança e peoa admitiu medo do jogador - Reprodução / Record

Ana Bruna e Daniel Erthal conversaram com intenção de fechar aliança e peoa admitiu medo do jogadorReprodução / Record

Publicado 06/10/2026 09:58 | Atualizado 06/10/2026 10:42

Ana Bruna admitiu ter receio de Daniel Erthal enquanto os dois conversavam sobre a possibilidade de jogarem juntos em " A Fazenda 18 ". Nesta segunda-feira (05), a peoa se aproximou do grupo do ator, que tem Sérgio Hondjakoff como um dos principais aliados, esclareceu algumas dúvidas sobre suas inseguranças antes de consolidar a parceria.

Ana Bruna conta para Daniel que sente um pouco medo de jogar com ele #AFazenda https://t.co/BQ7IM3WtCG — Dantas (@Dantinhas) October 6, 2026

"Eu queria te falar que tenho um pouco de medo de você. Para gente jogar junto, a gente vai ter que alinhar isso", confessou Ana Bruna. Daniel quis entender a origem da desconfiança: "Em que sentido? Votar em você? Eu te dei uma confiança, contei o que aconteceu...". "Eu queria te falar que tenho um pouco de medo de você. Para gente jogar junto, a gente vai ter que alinhar isso", confessou Ana Bruna. Daniel quis entender a origem da desconfiança: "Em que sentido? Votar em você? Eu te dei uma confiança, contei o que aconteceu...".

A peoa explicou que parte do receio está ligada à maneira como enxerga o jogo do ator. "Como você joga com um personagem...", começou. Daniel rebateu: "Que personagem, cara? Dentro do que eu vivo, eu consigo comentar, mas sou a mesma pessoa".

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Ana Bruna então contou que ouviu alertas de outras pessoas sobre uma possível aproximação com ele. "As pessoas falam: 'Ele vai te f*der'. Eu preciso saber se isso não vai acontecer", afirmou. Ana Bruna então contou que ouviu alertas de outras pessoas sobre uma possível aproximação com ele. "As pessoas falam: 'Ele vai te f*der'. Eu preciso saber se isso não vai acontecer", afirmou.

A aliança também chama a atenção pela relação recente entre Ana Bruna e Serginho. Os dois já protagonizaram um confronto no qual a peoa fez acusações contra o ator e afirmou que havia deixado de ter medo dele. Serginho respondeu mencionando possíveis medidas jurídicas e citando "calúnia e difamação".



Durante a discussão, Ana Bruna declarou: "Eu não vou mais ter medo de homem como você. Como eu tive a minha vida inteira. Não tenho mais", enquanto chorava.

A aproximação entre Ana Bruna e o grupo foi, então, confirmada por Daniel em conversa com Serginho. O ator contou ao aliado que a peoa passou a participar das articulações e já teve acesso a informações restritas do grupo.



“Ela é nossa pessoa pra alinhar. Cara, tô vendo que tá aqui, tá com a gente. Ela viu muita coisa lá no rancho também (...) Ela tá jogando com a gente, se provou ontem, tá se provando agora. Então ela tá sabendo. Mais ninguém tá sabendo, só ela”, afirmou Daniel.

Entenda o contexto da aliança

O receio de Ana Bruna surgiu depois que Daniel revelou detalhes da própria estratégia no confinamento. O ator contou que fingiu estar muito irritado com Renê Thristan para criar um personagem e gerar entretenimento no reality e também compartilhou com a peoa os bastidores do episódio do "doce de leite", envolvendo Jottapê e Murilo. Ao conhecer melhor a forma como Daniel articula situações dentro do jogo, Ana passou a questionar se poderia confiar no novo aliado.



No episódio, Jottapê e Murilo esconderam latas de leite condensado e doce de leite da despensa como parte de uma estratégia. Depois, o grupo de Daniel, Serginho, Darlin e Tina blefou ao afirmar que havia visto imagens da ação pelo sinal do Rancho do Fazendeiro. Acreditando na história, Murilo e Jottapê decidiram assumir diante da casa que estavam por trás do sumiço dos alimentos.



Durante a conversa com os demais peões, Murilo tomou a frente das explicações, enquanto Jottapê falou menos. Mais tarde, Daniel criticou a postura do cantor e o chamou de “sabonete”, afirmando que, na visão dele, Jottapê deixava os aliados mais expostos nas próprias estratégias.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa