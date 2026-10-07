Alan Rocha como Laurentino em cena de 'Quem Ama Cuida' - Reprodução/Instagram

Alan Rocha como Laurentino em cena de 'Quem Ama Cuida'Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2026 12:32 | Atualizado 07/10/2026 13:07

A novela " Quem Ama Cuida ", da TV Globo, fez uma referência à música "Meu Namorado É o Maior Otário", de MC Carol, lançada em 2013, e movimentou as redes sociais na noite desta terça-feira (6). Na cena, Laurentino (Alan Rocha) apareceu lavando à mão uma das calcinhas de Mirtes, vivida pela funkeira, fazendo alusão ao trecho "meu namorado é maior otário, ele lava as minhas calcinhas" da canção.

O detalhe da sequência não passou despercebido pelos internautas. Uma fã escreveu no X, antigo Twitter: “Socorro que botaram o Laurentino para lavar a calcinha da Mirtes em homenagem à música lendária da MC Carol", enquanto outro demonstrou animação com a referência: "O Laurentino lavando as calcinhas da Mirtes. ‘Quem Ama Cuida’ não decepciona!", disse.

Intérprete de Laurentino, Alan Rocha compartilhou o trecho da cena da novela no Instagram, utilizando a música da colega de elenco. "Eu ouvi essa trilha na hora", afirmou. Na legenda, ele brincou: "Nossa novela gosta de trazer umas referências, hein."

A cantora reagiu à postagem do artista, e comentou com três emojis de carinhas chorando de rir. A atriz Pri Helena, que interpreta Lyris no folhetim, também se manifestou na publicação de Rocha. "Nossa, eu amei tanto isso, pelo amor das deusas. Quero mais Laurentino lavando as calcinhas de Mirtes. Por favor!."



Na novela, MC Carol vive a personagem Mirtes, mulher determinada que comanda um restaurante com o marido, Laurentino. Ela é cunhada de Nancy (Jeniffer Nascimento) e tia de Camilo (Antonio Caramelo). Mirtes se torna responsável pela criação do menino, enquanto a cunhada cumpria pena prisional. Com a saída de Nancy da prisão, a personagem demonstra um posicionamento possessivo e manipulador em torno do menino, tentando impedir a reaproximação dele com a mãe.



A novela "Quem Ama Cuida" é uma criação de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner. Ela teve estreia na televisão ainda em maio, ocupando o horário das 21h. A produção conta com o protagonismo de Leticia Colin, Chay Suede, Antonio Fagundes e Isabel Teixeira.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa