Elenco e direção da série 'Virando o Jogo' na leitura de roteiroLuca Meola / Divulgação
Com elenco estrelado, 'Virando o Jogo' inicia filmagens neste mês
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Após enfrentar racismo, Bela luta por justiça em ‘Por Você’
Protagonista vivida por Sheron Menezzes irá lidar com preconceito em próximos episódios de novela da TV Globo
'A Fazenda 18': Renê, Ariela, Thaíde e Jottapê estão na roça
Berlinda foi formada na noite desta terça-feira (6); um dos peões deixará o reality rural - e o prêmio milionário - nesta quinta (8)
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Na novela das 21h, Laurentino diverte o público ao aparecer lavando a calcinha de Mirtes, personagem vivida pela própria funkeira.
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Apresentadora defendeu participação da cantora, explicou desentendimento antigo com Edu e Fih e falou sobre assumir o 'BBB'
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Daniel Nascimento estreou na atração em agosto e, após boa repercussão, passou a marcar presença na bancada do programa