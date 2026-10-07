Elenco e direção da série 'Virando o Jogo' na leitura de roteiro - Luca Meola / Divulgação

Elenco e direção da série 'Virando o Jogo' na leitura de roteiroLuca Meola / Divulgação

Publicado 07/10/2026 09:30

Estrelada por Gloria Pires, Carolina Dieckmmann e Gabz, a série "Virando o Jogo", do Disney+, iniciará as gravações no dia 19 de outubro. Na produção, que mergulha no universo do Jogo do Bicho e tem previsão de estreia para o ano que vem, as atrizes interpretam três mulheres que se unem para conquistar espaço em um dos mais tradicionais e violentos impérios da contravenção carioca.

Na história, Carolina interpreta Luara, viúva de Barão (Herson Capri), que forma uma aliança improvável com a Baronesa (Gloria Pires), primeira mulher dele, e com Natasha (Gabz), sua amante, para enfrentar os herdeiros, aliados e rivais que cobiçam os territórios.

Escrita por Rosana Rodini, Mauro Lima, Davi Kolb, Caroline Margoni e Tomas Portela, a série ainda conta com Gabriel Braga Nunes, Herson Capri, Carol Abras, Felipe Camargo, Ricardo Burgos, Pierre Baitelli, Alex Nader, Felipe Ricca, Tairone Vale, Francisco Salgado, Anselmo Vasconcellos, Rômulo Marinho, Drayson Menezzes, Daniel Porpino e André Mattos no elenco. Recentemente, os atores e direção da série se reuniram na leitura do roteiro.

'Os Donos do Jogo'

Outra produção inspirada no universo da contravenção carioca é "Os Donos do Jogo", produzida pela Netflix. A trama aborda a história de quatro famílias rivais, Moraes, Guerra, Fernandez e Saad, e retrata as disputas de poder, rivalidades e as relações entre eles.

A primeira temporada conquistou destaque na plataforma ao entrar para o Top 10 Global da Netflix. A produção permaneceu por seis semanas entre os títulos de língua não inglesa mais assistidos do serviço de streaming. A segunda temporada, inclusive, já começou a ser gravada.