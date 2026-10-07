Renê, Ariela, Thaíde e Jottapê estão na roça em 'A Fazenda 18' - Reprodução / Instagram

Renê, Ariela, Thaíde e Jottapê estão na roça em 'A Fazenda 18'Reprodução / Instagram

Publicado 07/10/2026 14:02

Renê Thristan, Ariela Carasso, Thaíde e Jottapê estão na terceira roça de "A Fazenda 18" , da Record. A formação - marcada por reviravoltas - ocorreu na noite desta terça-feira (6). Um dos peões poderá escapar da eliminação, que ocorre nesta quarta (7), exceto o ator.

Daniel Erthal ficou imune devido a herança deixada por Adryana Ribeiro, última eliminada do reality rural. Eduarda Braum pôde escolher um dos dois pergaminhos do Lampião do Poder. Após ler cada um, a Miss Supranational optou pelo amarelo e entregou o vermelho para Alfredo Amaral.



A modelo revelou o poder amarelo: "Apenas um peão da sede pode receber esse poder. Ganhe R$ 8 mil se aceitar trocar de lugar com alguém da Baia, se não aceitar, o valor será dividido entre os quatro 'baieiros'". Eduarda, então, escolheu ficar com o dinheiro e trocar de lugar com Jônatas Faro.



Fazendeiro da Semana, Serginho Hondjakoff indicou Renê para ocupar o primeiro banquinho da berlinda. Em seguida, Ariela foi a mais votada, com 11 indicações. A influenciadora digital, então, puxou o rapper da Baia.

Logo após, foi a vez de Alfredo ler o poder que ganhou: "Escolha um peão. Na vez dele de salvar alguém no Resta Um, você fará o salvamento". Ele, então, optou por pegar a vez de Thaíde e livrou Eduarda da roça. Dessa maneira, Jottapê sobrou na dinâmica, ocupando o último lugar da roça.

O cantor decidiu vetar Renê da Prova do Fazendeiro e justificou a escolha. "Por uma estratégia de jogo, não sei se a prova vai exibir força e agilidade", afirmou. Sendo assim, Ariela, Thaíde ou Jottapê poderão escapar da roça, na prova que ocorre nesta quarta. Na noite desta quinta-feira (8), um dos peões será eliminado, dando adeus ao prêmio de R$ 2 milhões.

'Prova de Fogo'

Eduarda conquistou os poderes após vencer a "Prova de Fogo", que aconteceu na noite de domingo (4). Com Alfredo como ajudante, a Miss Supranational levou a melhor contra Jônatas, que recebeu ajuda de Daniel; Thaíde, com Jottapê; e Igor, auxiliado por Fran.

A disputa foi realizada em dupla e testou a agilidade, a comunicação e o entrosamento dos peões na dinâmica "Vá plantar batata". Os participantes tinham que colocar vasos cenográficos em uma esteira em movimento e "plantar" a maior quantidade de batatas no tempo estipulado de dois minutos.

O primeiro duelo foi entre Igor e Thaíde. Depois Eduarda enfrentou Jônatas. Os dois vencedores disputaram a rodada final e a miss superou o rapper. O três perdedores estão automaticamente na baia da semana. De volta à sede, a ganhadora do lampião salvou Fran, que por sua vez escolheu salvar Jottapê, enviando Daniel para a quarta vaga no espaço.