Rodrigo Faro comanda o reality ’Herança em Jogo’, do Globoplay - Ricardo Bufolin / Divulgação

Rodrigo Faro comanda o reality ’Herança em Jogo’, do GloboplayRicardo Bufolin / Divulgação

Publicado 08/10/2026 05:00

Rodrigo Faro está de volta ao comando de realities shows em "Herança em Jogo", do Globoplay, depois de apresentar o "Ídolos" (2008-2011), "O Melhor do Brasil" (2008-2014), "A Fazenda de Verão" (2012) e o "Canta Comigo" (2021-2024), na Record. O novo projeto, entretanto, marca uma virada inédita na trajetória do artista ao unir as duas grandes paixões profissionais dele: a apresentação e a atuação.

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"Eu gosto de me desafiar. Quando você está há muito tempo fazendo alguma coisa, dá vontade de mudar, e esse foi o desafio perfeito. Já apresentei muitos realities e fiz muitas novelas, mas nunca fiz os dois ao mesmo tempo. Em ‘Herança em Jogo’, consigo apresentar e atuar", afirma.

Além de apresentar e assumir a condução das provas do reality, Rodrigo interpreta o 'Testamenteiro', guardião do testamento de "A Falecida", vivida por Susana Vieira, e o grande responsável para que tudo que esteja no documento seja cumprido.

"Ele é um homem sério, austero, irônico e sarcástico, o verdadeiro agente do caos. É o cara que entra em cena, propõe os desafios e traz os conflitos, mas a decisão final é dos integrantes", explica o ator, que já trabalhou em novelas como "A Indomada" (1997), "Malhação" (1998), "Suave Veneno" (1999), "O Cravo e a Rosa" (2000-2001), "A Padroeira" (2001-2002) e "Chocolate com Pimenta" (2003-2004).

Em "A Padroeira", inclusive, Faro viveu o par romântico de Susana, sua parceira no reality. "Está sendo maravilhoso poder trabalhar com a Susana mais uma vez", celebra. Ele também não poupa elogios à veterana. "É a maior estrela da Rede Globo. Onde ela chega o clima muda. O carisma dela é tão forte que, quando ela chega, todo mundo começa a sorrir. Ela é um acontecimento, uma força da natureza."

Gravado em uma mansão, o programa reúne 13 participantes em uma intensa disputa por um prêmio de até R$ 1 milhão em barras de ouro. Mais dois episódios da produção serão disponibilizados nesta sexta-feira (9) e os três últimos no dia 16.

"É uma novela da vida real, um jogo onde vale tudo: vale fazer e desfazer aliança, mentir, manipular e trapacear. A dinâmica mostra até onde as pessoas podem ir por um prêmio. Eu já apresentei muitos realities, mas um jogo de convivência e comportamento humano como esse, eu nunca tinha visto", comenta Faro.

Para o comunicador, "Herança em Jogo" representa uma nova etapa em sua vida e carreira. "Fiz questão de acompanhar de perto cada parte desse reality. Como 'O Testamenteiro' é fundamental, busquei conhecer cada participante e mergulhei junto com eles nessa disputa", conclui.