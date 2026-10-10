Lázaro Ramos resgata memória afetiva ao apresentar 'Criança Esperança' - Divulgação/Globo/Angélica Goudinho

Lázaro Ramos resgata memória afetiva ao apresentar 'Criança Esperança'Divulgação/Globo/Angélica Goudinho

Publicado 10/10/2026 05:00

O Criança Esperança 2026 aposta na memória afetiva para aproximar diferentes gerações da campanha pela proteção de crianças e adolescentes. Com o conceito “Juntos pela Infância”, a edição deste ano promove a “Maratona da Esperança” entre os dias 10 e 12 de outubro e resgata referências que marcaram a infância de diferentes gerações. Entre as novidades está o retorno especial da TV Globinho, enquanto o encerramento fica por conta do Show da Esperança, apresentado por Lázaro Ramos

Para o ator, a proposta também desperta lembranças pessoais. “Uma alegria, esse ano o Criança Esperança tá mexendo muito com a emoção e com a memória emotiva dos programas infantis de uma época que eu vivi muito”, conta. Lázaro cita produções como Plunct, Plact, Zuum, Balão Mágico e Trem da Alegria como referências dessa fase. “Então estar lá, além da honra e da alegria de estar levando isso pro público, tem um fator pessoal também, que é de lembrar dessa época tão linda dos especiais infantis”, completa.

Uma viagem pela infância

A “Maratona da Esperança” começa neste sábado (10), após a primeira parte do "É de Casa", com uma edição especial e única da TV Globinho. O programa contará com Letícia Colin, Geovanna Tominaga, Ícaro Silva, Paulo Mathias Jr. e Tia Milena, em uma programação que pretende recuperar personagens, experiências e lembranças ligadas à atração.

Ao longo dos três dias, outros programas da TV Globo também terão conteúdos inspirados no universo infantil e chamadas para doação. A ideia é conectar essas lembranças à discussão sobre a proteção de crianças e adolescentes e à importância de ampliar as oportunidades para as novas gerações.

Para Lázaro, a permanência do Criança Esperança está ligada justamente à necessidade de reafirmar esse compromisso. “Eu acho que porque nós temos um compromisso, nós enquanto sociedade, o projeto tem esse compromisso com o cuidado com a infância, com as crianças. Isso é um tema que a gente já fala há muito tempo e é bom reafirmar esse compromisso todos os anos”, reforça.

O ator também destaca a possibilidade de a televisão estimular uma participação que vá além da doação. “Eu gosto muito da prestação de contas que o Criança Esperança faz”, diz. Lázaro lembra que, em anos anteriores, visitou projetos apoiados pela iniciativa e considera importante apresentar ao público o trabalho realizado por essas instituições.

“Essa prestação de contas e ver as crianças, estimular as pessoas a visitarem um projeto que tem perto da sua casa, eu acho que é uma função belíssima que a televisão pode oferecer para o público, que não é só o mostrar, é estimular também a participação ativa”, afirma.

Lázaro como guardião de histórias



O encerramento da campanha acontece na segunda-feira (12), após a novela das 21h, "Quem Ama Cuida", com o Show da Esperança. O espetáculo terá participação da Orquestra Sinfônica Brasileira e reunirá Sandy, Michel Teló, Gaby Amarantos, Péricles, Antonio Caramelo, a Escola de Música da Rocinha, além de Gilberto Gil e Flor Gil.

A apresentação foi construída como uma espécie de fábula sinfônica, ambientada em uma biblioteca mágica e em uma floresta encantada. Lázaro assume o papel de guardião de histórias e conduz o público por uma jornada inspirada na literatura infantil, com músicas, contos e atos cênicos.

O formato também representa uma experiência diferente para o ator, que já apresentou projetos como Espelho, Lazinho com Você e teve uma passagem pelo Fantástico. “Esse ano, apresentar junto com a atuação é algo novo. Não é a persona do Lázaro que tá ali apenas, é também um personagem”, explica.

Segundo ele, o papel se aproxima de personagens presentes em diferentes obras infantis: “É esse personagem que tá meio presente em várias obras infantis, esse condutor das histórias, o que estimula a viagem, o que fala sobre os trechos dos livros”. A construção do espetáculo também o aproximou de uma área que já faz parte de sua trajetória. Lázaro é autor de sete livros infantis e já dirigiu espetáculos voltados para esse público.

“Esse mundo infantil já está muito presente em minha vida. Eu sou autor de sete livros infantis, dirigi vários espetáculos infantis. Então foi voltar um pouco para a minha casa, esse lugar que eu prezo muito, que é continuar produzindo coisas para crianças”, diz.

A música também ocupa espaço central na proposta do programa. Para Lázaro, o Show da Esperança pode recuperar a memória de uma época em que grandes artistas dedicavam parte de suas carreiras à produção musical para crianças.

“Eu sou muito entusiasta de músicas feitas para crianças. E essa tem uma coisa linda, né? Esses grandes intérpretes que vão estar lá nesse dia são ótimos representantes de uma época em que a gente fazia muita música para crianças”, comenta.

O ator espera que esse encontro entre artistas, repertório e diferentes gerações permaneça na memória do público. “Eu acho que é algo que eu quero muito que fique no coração das pessoas.”

As doações serão feitas principalmente por Pix, com QR Code exibido durante a programação. Também será possível contribuir pela chave esperanca@unesco.org. A campanha é realizada pela Globo em parceria com a UNESCO.