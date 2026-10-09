Caua? Reymond falou sobre a relação com a filha, Sofia, destacando a ’amizade’Reprodução / Instagram
O ator revelou um episódio marcante no relacionamento com a adolescente. "Teve uma coisa muito linda. Ela ficou mocinha na casa da mãe, mas foi só contar para mim no dia seguinte. Foi o maior elogio que eu podia ter em relação à forma como eu fui me empenhando como pai. Eu puxei essa conversa chata, que era uma conversa que a maioria dos pais às vezes tem medo, deixa pra mãe."
O artista ressaltou o diálogo aberto que mantém com a filha, incluindo sobre a abertura em relação à sexualidade. "Acho que uma das coisas que veio muito foi a questão da sexualidade, assim. Quando eu cheguei pra ela a primeira vez e falei: 'Filha, eu quero que você traga a sua namorada ou seu namorado aqui pra casa'. Eu nunca questionei, eu nunca impus o meu ponto de vista. Sempre deixei aberto, qualquer que seja a escolha dela", disse Reymond.
O ator também afirmou: "Outra também que eu acho que é muito interessante é o fato de que eu quero que ela leve o namorado, a namorada dela, quem ela decidir, para casa. Porque eu prefiro aumentar o som do meu quarto do que minha filha em outros lugares que eu não sei onde tá."
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