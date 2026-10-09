Caua? Reymond falou sobre a relação com a filha, Sofia, destacando a ’amizade’ - Reprodução / Instagram

Caua? Reymond falou sobre a relação com a filha, Sofia, destacando a ’amizade’Reprodução / Instagram

Publicado 09/10/2026 14:06

Cauã Reymond , de 46 anos, falou sobre a relação com a filha, Sofia, de 14, durante a participação no programa "Angélica Ao Vivo", do GNT, desta quinta-feira (8). Na atração, o ator revelou como construiu a relação baseada na amizade e diálogo com a herdeira, fruto do antigo casamento com a atriz Grazi Massafera, de 44. O artista, ainda, ressaltou a importância de oferecer uma criação diferente da que recebeu.

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"Tem uma quebra de padrão da forma como os meus pais puderam ser comigo e a forma como eu me entrego como pai. Meu pai me educou de um jeito muito militar. E eu fui desenvolvendo um jeito mais delicado, mais sutil, mais carinhoso, controlando, às vezes, o meu tom de voz e tentando não repetir o padrão de educação que eu tive. E, a partir daí, foi nascendo uma amizade", contou Cauã.



O ator revelou um episódio marcante no relacionamento com a adolescente. "Teve uma coisa muito linda. Ela ficou mocinha na casa da mãe, mas foi só contar para mim no dia seguinte. Foi o maior elogio que eu podia ter em relação à forma como eu fui me empenhando como pai. Eu puxei essa conversa chata, que era uma conversa que a maioria dos pais às vezes tem medo, deixa pra mãe."



O artista ressaltou o diálogo aberto que mantém com a filha, incluindo sobre a abertura em relação à sexualidade. "Acho que uma das coisas que veio muito foi a questão da sexualidade, assim. Quando eu cheguei pra ela a primeira vez e falei: 'Filha, eu quero que você traga a sua namorada ou seu namorado aqui pra casa'. Eu nunca questionei, eu nunca impus o meu ponto de vista. Sempre deixei aberto, qualquer que seja a escolha dela", disse Reymond.



O ator também afirmou: "Outra também que eu acho que é muito interessante é o fato de que eu quero que ela leve o namorado, a namorada dela, quem ela decidir, para casa. Porque eu prefiro aumentar o som do meu quarto do que minha filha em outros lugares que eu não sei onde tá."

Ao lado de André Marques, Angelica também recebeu o cantorSeu Jorge e a atriz Carolina Dieckmmann. Cauã e Grazi iniciaram o relacionamento em abril de 2007. Os atores, no entanto, se separaram em outubro de 2013.



