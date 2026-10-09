Renê Thristan foi eliminado do reality e deixou ’herança’ para peões Reprodução/ Record
Fim de jogo para o Peão Renê, eliminado da F18 com 20,04% dos votos! #EliminaçãoAFazenda https://t.co/ACzVAJk8gL— A Fazenda (@afazendarecord) October 9, 2026
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Renê Thristan foi eliminado do reality e deixou ’herança’ para peões Reprodução/ Record
Fim de jogo para o Peão Renê, eliminado da F18 com 20,04% dos votos! #EliminaçãoAFazenda https://t.co/ACzVAJk8gL— A Fazenda (@afazendarecord) October 9, 2026
Renê Thristan é eliminado de 'A Fazenda 18'
Ator foi o menos votado para permanecer no jogo em roça disputada contra Ariela e Thaíde
Segunda temporada de 'Emergência 53' tem filmagens iniciadas
Sequência da produção revelará o desfecho do grave acidente sofrido por Manuela após um desabamento
'A Fazenda 18': Jottapê vence a prova do fazendeiro
Ariela, Renê e Thaíde disputam a preferência do público na roça que será definida na noite desta quinta-feira (8)
Rodrigo Faro une atuação e apresentação em novo reality
Em 'Herança em Jogo', o artista comanda a disputa por R$ 1 milhão em barras de ouro e assume o papel de 'Testamenteiro'
Após enfrentar racismo, Bela luta por justiça em ‘Por Você’
Protagonista vivida por Sheron Menezzes irá lidar com preconceito em próximos episódios de novela da TV Globo
'A Fazenda 18': Renê, Ariela, Thaíde e Jottapê estão na roça
Berlinda foi formada na noite desta terça-feira (6); um dos peões deixará o reality rural - e o prêmio milionário - nesta quinta (8)
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