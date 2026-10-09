Renê Thristan foi eliminado do reality e deixou ’herança’ para peões - Reprodução/ Record

Renê Thristan foi eliminado do reality e deixou ’herança’ para peões Reprodução/ Record

Publicado 09/10/2026 06:34

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Ele ainda precisou escolher uma "herança" para cada um dos roceiros salvos. Thaíde ficou imune a próxima formação de roça, enquanto Ariela escolheu um peão para dormir sozinho na baia nesta sexta-feira (9) e no sábado (10). A escolhida foi Fran, com quem ela discutiu horas antes do resultado da berlinda.

Fim de jogo para o Peão Renê, eliminado da F18 com 20,04% dos votos! #EliminaçãoAFazenda https://t.co/ACzVAJk8gL — A Fazenda (@afazendarecord) October 9, 2026

No início do programa, Adriane Galisteu deu uma bronca nos participantes após as punições causadas por Ariela para provocar os colegas de confinamento. "Um recadinho. A produção e a direção estão muito atentos ao motivo das punições que aconteceram nos últimos dias. Não dá pra aceitar punição proposital o tempo todo. Então vamos deixar claro: nas punições causadas propositalmente por uma pessoa, a consequência também será individual. O peão pode causar, mas será punido individualmente. Recado dado".

Formação da roça

Fazendeiro da semana, Serginho indicou Renê direto para o primeiro banco da roça. "A gente não troca muito, conversa pouco. É muita gente, muita coisa pra fazer. Como eu fui testado na primeira roça, não voltei Fazendeiro, quero ver como ele vai se sair nessa", justificou.

Ariela acabou indo para berlinda após articulação do "grupão" e recebeu 11 votos. Os peões que votaram nela foram: Alfredo, Eduarda, Fran, Gabriel, Giovanna, Igor, Mônica, Renata, Renê, Rikardo e Thaíde. Ela puxou o rapper da baia direto para o terceiro banco. No Resta Um, Jottapê articulou para sobrar e vetou Renê da chance de escapar do risco de eliminação.

O eliminado

Renê Thristan: Conhecido por interpretar o Afonso, em "Carrossel", e João Pedro, em "Chiquititas", o ator e cantor de 29 anos retorna à dramaturgia, neste ano, como protagonista de "Chama-me de Marido", novela vertical do Kwai. Ele é filho do cantor sertanejo Renê, da dupla Renê & Ronaldo, e de Sônia Ferreira.