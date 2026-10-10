Renata Vasconcellos teve crise de tosse durante apresentação do 'Jornal Nacional' - Reprodução / TV Globo

Renata Vasconcellos teve crise de tosse durante apresentação do 'Jornal Nacional'Reprodução / TV Globo

Publicado 10/10/2026 08:50

Renata Vasconcellos, de 54 anos, teve uma crise de tosse durante a apresentação do " Jornal Nacional ", nesta sexta-feira (9). A jornalista precisou interromper a leitura de notícia, pediu desculpas aos telespectadores e, em seguida, retomou o texto.



Renata Vasconcellos se engasgando ao vivo no JN. https://t.co/9D7FnE0q5m — BárbaraJean (@golittlecrazy) October 10, 2026





O episódio aconteceu enquanto Renata falava sobre um incêndio na Universidade Federal de Pernambuco. "Alunos e professores disseram hoje que o incêndio na Universidade Federal de Pernambuco... Peço desculpas. Vou repetir", disse após tossir.



Na sequência, a apresentadora recomeçou a informação: "Alunos e professores disseram hoje que o incêndio na Universidade Federal de Pernambuco provocou perdas irreparáveis em pesquisas científicas sobre o câncer e a chicungunha."

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O telejornal foi, então, para o intervalo. Na volta, César Tralli apareceu sozinho na bancada e chamou a reportagem seguinte, sem Renata ao lado. No entanto, com o fechamento do primeiro bloco, a jornalista voltou a aparecer e seguiu na apresentação com a voz normal e sem demonstrar dificuldade aparente.

Incêndio na UFPE



De acordo com a reitoria da universidade, os prejuízos podem ultrapassar R$ 100 milhões, considerando equipamentos científicos e décadas de pesquisas acadêmicas. Não houve feridos.



A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Relatos sobre supostas ameaças atribuídas a grupos extremistas chegaram a circular nas redes sociais, mas, até o momento, não há evidências conclusivas que relacionem essas mensagens ao fogo no campus.



O caso aumentou a preocupação em outras instituições. A Universidade Federal Fluminense (UFF) reforçou os protocolos de segurança e acionou a Polícia Federal após receber denúncias sobre mensagens com ameaças contra a instituição e integrantes da comunidade acadêmica. Segundo a universidade, o conteúdo mencionava a possibilidade de ataques ao patrimônio, incluindo referências a um suposto incêndio.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral