Jheny Santucci descobriu sexo do segundo filho com Arthur Aguiar - Reprodução/Instagram

Jheny Santucci descobriu sexo do segundo filho com Arthur AguiarReprodução/Instagram

Publicado 12/10/2026 15:22

Arthur Aguiar e Jheny Santucci publicaram um vídeo nas redes sociais no domingo (11) do chá revelação que reuniu familiares e amigos para descobrir o sexo do segundo filho juntos. Pais de Gabriel, de 2 anos, o cantor e a empresária estão à espera de uma menina.

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"Chegou a hora de a gente saber se é menino ou menina!!! E aí??? Você acertou ou errou???", perguntaram na legenda.

Com os olhos vendados, Arthur, Jheny, Gabriel e Sophia - filha do artista com Maíra Cardi - apareceram vestidos com roupas brancas enquanto se pintavam com tinta rosa. O vídeo começou em preto e branco para quem assistia, e as cores só foram reveladas no final.



O que chamou atenção no registro foi o beijo que o cantor deu na empresária após a descoberta. Há menos de uma semana, Jheny anunciou o término do casamento. Os dois oficializaram a união no civil em julho. A cerimônia intimista contou com a presença dos ex-BBBs Eliezer e Viih Tube como padrinhos.

"Eu e Arthur não estamos mais juntos. Cada um seguirá sua vida e não quero falar disso mais. Obrigada por quem torcia por nossa família!", escreveu nos Stories.

Com a repercussão, a empresária se manifestou sobre a separação e rebateu os rumores sobre o motivo do ponto final no casamento. "A partir de agora, nossa relação será exclusivamente voltada aos nossos filhos e às responsabilidades que compartilhamos como pais. Também faço questão e esclarecer que essa decisão não tem qualquer relação com as recentes notícias ou especulações envolvendo questões financeiras."

Novo herdeiro

Em setembro, os dois fizeram uma publicação conjunta exibindo o momento em que souberam da nova gestação. "Uma data que já carregava um dos maiores significados da minha vida. Foi em um 24.05 que eu descobri que estava grávida do Gab. E, anos depois, sabendo o que essa data representa pra mim, vivi tudo isso mais uma vez. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, estávamos juntos. Fizemos o teste juntos. Esperamos juntos. Descobrimos juntos. E vimos, lado a lado, a nossa vida mudar mais uma vez", declararam.