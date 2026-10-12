Jheny Santucci descobriu sexo do segundo filho com Arthur AguiarReprodução/Instagram
Arthur Aguiar e Jheny Santucci revelam sexo do segundo filho
Cantor e empresária organizaram uma celebração intimista que reuniu familiares no domingo (11)
Viola Davis revela diagnóstico de herpes-zóster: 'Era difícil'
Artista norte-americana relatou que desconhecia os sintomas do problema de saúde, que surgiu após adoção da filha
Cesar Filho e Elaine Mickely comemoram nascimento da neta
Júlia Vieira e Luigi Cesar anunciaram a chegada da filha, Luiza, nesta segunda-feira (12)
Lauana Prado apresenta rosto do filho pela primeira vez
Cantora compartilhou registro de Dom em celebração ao Dia das Crianças, nesta segunda-feira (12)
Giulia Be mostra registros da união com Conor Kennedy
Juntos desde 2022, o casal reuniu familiares e amigos em cerimônia religiosa que ocorreu no fim de semana
Nasce Theodora, terceira filha de Fiorella Mattheis
Empresária já é mãe de Roberto e José, frutos do relacionamento com Roberto Marinho Neto
Famosos celebram o Dia das Crianças
Celebridades como Bruna Biancardi, Rayssa Leal e Claudia Raia comemoraram a data nesta segunda-feira (12)
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