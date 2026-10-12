Elaine Mickely e Cesar Filho ao lado de família - Reprodução/Instagram

Elaine Mickely e Cesar Filho ao lado de famíliaReprodução/Instagram

Publicado 12/10/2026 19:50 | Atualizado 12/10/2026 21:30

A influenciadora Júlia Vieira e seu marido, Luigi Cesar, filho de Elaine Mickely e Cesar Filho , celebraram o nascimento da filha, Luiza, nesta segunda-feira (12). O casal anunciou a chegada da pequena em publicação nas redes sociais, “A nossa princesa chegou", revelaram. Os avós também comemoraram a chegada da bebê, que é a segunda neta da família.

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Júlia compartilhou vídeo e contou sobre a chegada da filha, "A Luiza chegou, Deus cumpriu a promessa… conheçam a sobrinha de vocês!”, afirmou. Elaine também falou sobre o nascimento da neta, em postagem conjunta com o marido, “A nossa netinha tão amada, esperada e aguardada Luiza chegou! E, com ela em nossos braços, nosso coração transborda de amor e gratidão a Deus”.



A artista explicou felicidade ao ver a família crescendo, “Há tão pouco tempo, nossa Luma Cesar e o Ed Beccle nos deram o Arthur, inaugurando esse capítulo tão lindo de sermos avós. Agora, nosso filho amado Luigi e nossa nora amada Júlia nos presenteiam com a Luiza. Mais uma vida para amar, mais um motivo para agradecer, mais um pedacinho da nossa história que começa a florescer”, contou.



Ela descreveu emoção com o momento, “Como pais, existe uma emoção difícil de explicar em ver nossos filhos construindo a própria família. Um dia, eram vocês que buscavam segurança em nosso colo. Hoje, vemos seus braços se tornando abrigo, seus gestos se tornando cuidado e o amor de vocês ganhando continuidade na vida de uma filha”.



“Luigi Cesar e Julia Vieira, poder testemunhar e participar desse momento é um dos grandes presentes das nossas vidas. Nosso amor acompanha vocês nessa construção, e nossas orações abraçam o lar que vocês estão formando. Que o Senhor abençoe e proteja vocês três. Que haja paz dentro de casa, sabedoria nas decisões, ternura nas palavras e união em cada etapa. Que vocês encontrem em Deus a força para cuidar um do outro e conduzir a Luiza com amor e fé”, continuou.



A atriz, ainda, se declarou a pequena, e agradeceu pela presença dos netos em sua vida. “Nossa pequena Luiza, você já é tão amada! Oramos para que a presença de Deus acompanhe seus dias e para que você cresça sabendo que tem uma família que a acolhe, a protege e celebra a sua vida. Obrigada, Deus, pelo Arthur, pela Luiza e pelo privilégio de vermos nossos filhos se tornarem pais. Hoje, com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de alegria, abençoamos essa família e celebramos tudo o que ainda viveremos juntos”, disse.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa