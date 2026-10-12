Elaine Mickely e Cesar Filho ao lado de famíliaReprodução/Instagram
Ela descreveu emoção com o momento, “Como pais, existe uma emoção difícil de explicar em ver nossos filhos construindo a própria família. Um dia, eram vocês que buscavam segurança em nosso colo. Hoje, vemos seus braços se tornando abrigo, seus gestos se tornando cuidado e o amor de vocês ganhando continuidade na vida de uma filha”.
“Luigi Cesar e Julia Vieira, poder testemunhar e participar desse momento é um dos grandes presentes das nossas vidas. Nosso amor acompanha vocês nessa construção, e nossas orações abraçam o lar que vocês estão formando. Que o Senhor abençoe e proteja vocês três. Que haja paz dentro de casa, sabedoria nas decisões, ternura nas palavras e união em cada etapa. Que vocês encontrem em Deus a força para cuidar um do outro e conduzir a Luiza com amor e fé”, continuou.
A atriz, ainda, se declarou a pequena, e agradeceu pela presença dos netos em sua vida. “Nossa pequena Luiza, você já é tão amada! Oramos para que a presença de Deus acompanhe seus dias e para que você cresça sabendo que tem uma família que a acolhe, a protege e celebra a sua vida. Obrigada, Deus, pelo Arthur, pela Luiza e pelo privilégio de vermos nossos filhos se tornarem pais. Hoje, com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de alegria, abençoamos essa família e celebramos tudo o que ainda viveremos juntos”, disse.
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