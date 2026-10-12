Claudia Raia e o filho - Reprodução/Instagram

Claudia Raia e o filhoReprodução/Instagram

Publicado 12/10/2026 16:28 | Atualizado 12/10/2026 21:29

O Dia das Crianças acontece nesta segunda-feira (12), e celebridades já mostraram suas comemorações. Nomes como Bruna Biancardi , Rayssa Leal, Claudia Raia e Mel Maia celebraram a data especial e compartilharam publicações homenageando períodos da infância e em família.

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Bruna Biancardi, de 32 anos, preparou uma surpresa para as filhas, Mavie, de 3 anos, e Mel, de 1, frutos do relacionamento com o Neymar Jr., de 34. Ela organizou apresentações com intérpretes da princesa Bela, de "A Bela e a Fera", e de Rumi, personagem das "Guerreiras do K-pop". "Começando o Dia das Crianças por aqui”.



Já a skatista Rayssa Leal, de 18, compartilhou uma homenagem à irmã mais nova, Ísis Helena, de dois meses. Ela mostrou imagens da pequena, e destacou a importância da data, “O primeiro Dia das Crianças da pequena Ísis”, disse. Outra, que aproveitou para se declarar a um ente querido, foi a atriz Claudia Raia, de 59, que abriu um álbum de fotos do filho caçula, Luca, de 3.



"Dia das Crianças, dia do meu bilico! Cada dia mais lindo, esperto e apaixonante. Que sua infância siga sendo repleta de amor e alegria, com esse sorriso que ilumina a nossa casa e a minha vida! Mamãe te ama, meu milagrinho!", afirmou em legenda da postagem.



A influenciadora Carol Celico, de 39, também celebrou a data, ela divulgou imagens dos filhos, Luca, de 18, e Isabella, de 15, frutos de relação com Kaká, e Rafael, de 2, de atual casamento com Eduardo Scarpa Julião.



Ela parabenizou os filhos e refletiu sobre maternidade: "Feliz Dia das Crianças para as minhas eternas crianças! O tempo passa, vocês crescem, seguem seus próprios caminhos, mas, para uma mãe, os filhos serão sempre aqueles pequenos que um dia couberam inteirinhos no colo. Que a vida nunca tire de vocês a leveza, a alegria e a capacidade de enxergar o mundo com os olhos de uma criança. Eu amo vocês, meus filhos!", disse.



Também em comemoração ao dia, Mel Maia recriou foto da infância, usando uma peruca rosa, em publicação nos Stories do Instagram. Outros famosos recuperaram registros de quando eram crianças, Fábio Porchat, Lucas Pizane, Kelly Key, Sidney Sampaio, IZA, Letícia Spiller, Otaviano Costa e Murilo Benício.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa

