Fiorella Mattheis dá à luz a terceira filha - Reprodução/Instagram

Fiorella Mattheis dá à luz a terceira filha Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2026 16:40

Fiorella Mattheis deu à luz Theodora, terceira filha com Roberto Marinho Neto. A bebê nasceu no sábado (10), às 18h29, por meio de um parto normal, medindo 50 centímetros e pesando 3,450 kg. A novidade foi compartilhada pela obstetra Fernanda Araújo, que acompanhou a empresária em todas as gestações.

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"Três partos, três anos, uma história de amor que tivemos a honra de acompanhar! Foram dois meninos e, agora, a grande surpresa: uma princesa chegou para completar essa família linda! Um parto lindo, cheio de emoção, lágrimas de alegria e muito amor. Ver a felicidade dessa família ao descobrir que o bebê surpresa era uma menina foi simplesmente inesquecível! Nossa equipe inteira se emocionou junto com vocês", disse.

A profissional fez uma homenagem para Fiorella após ter acompanhado três nascimentos consecutivos na família. "Obrigada pela confiança em mim, no meu trabalho e em toda a nossa equipe. Acompanhar uma família tão especial por três nascimentos é um presente que a obstetrícia me proporciona e que levarei para sempre comigo. Que Deus abençoe imensamente essa família maravilhosa! Que esses três pequenos cresçam com muita saúde, cercados de amor, união e felicidade."

A nova gestação da empresária foi revelada em maio nas redes sociais. Ela esperou até o quinto mês para compartilhar a notícia e mostrou um ensaio fotográfico em que exibia a barriguinha. Fiorella é casada com Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros do Grupo Globo. Juntos desde 2021, eles já são pais de Roberto e José.

Logo depois do anúncio, a empresária abriu a caixinha de perguntas do Instagram e revelou se pretendia descobrir o sexo do terceiro filho antes do parto. "Dessa vez decidimos descobrir no nascimento! E estou amando viver essa experiência", disse.

A artista também detalhou os sintomas nas três vezes em que ficou grávida. "Nessa eu tive muito sono e enjoo o dia todo, especialmente à noite. Na primeira, enjoo matinal e sem sono; na segunda, nada. Dessa vez totalmente diferente. Passados os três meses me sinto ativa e disposta como nas outras. Só que essa o tempo voa, passa muito mais rápido que as outras. Pisquei e já tô na metade".