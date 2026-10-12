Juliana Paiva compartilhou fotos da despedida de solteira Reprodução/Instagram
Juliana Paiva reúne amigas em despedida de solteira
Atriz foi pedida em casamento por Danilo Partezani durante viagem realizada em abril deste ano
Trabalho
Viola Davis revela diagnóstico de herpes-zóster: 'Era difícil'
Artista norte-americana relatou que desconhecia os sintomas do problema de saúde, que surgiu após adoção da filha
Cesar Filho e Elaine Mickely comemoram nascimento da neta
Júlia Vieira e Luigi Cesar anunciaram a chegada da filha, Luiza, nesta segunda-feira (12)
Lauana Prado apresenta rosto do filho pela primeira vez
Cantora compartilhou registro de Dom em celebração ao Dia das Crianças, nesta segunda-feira (12)
Giulia Be mostra registros da união com Conor Kennedy
Juntos desde 2022, o casal reuniu familiares e amigos em cerimônia religiosa que ocorreu no fim de semana
Nasce Theodora, terceira filha de Fiorella Mattheis
Empresária já é mãe de Roberto e José, frutos do relacionamento com Roberto Marinho Neto
Famosos celebram o Dia das Crianças
Celebridades como Bruna Biancardi, Rayssa Leal e Claudia Raia comemoraram a data nesta segunda-feira (12)
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