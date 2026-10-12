Juliana Paiva compartilhou fotos da despedida de solteira - Reprodução/Instagram

Juliana Paiva compartilhou fotos da despedida de solteira Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2026 14:19

Juliana Paiva , de 33 anos, encantou os seguidores nesta segunda-feira (12) ao compartilhar uma série de fotos de sua despedida de solteira, organizada por um grupo de amigas. A comemoração contou com bolo e docinhos personalizados com os rostos dos noivos.

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"Posso dar um conselho? Quando as suas amigas quiserem organizar a sua despedida de solteira pra você... deixa!!! Juro, que noite maravilhosa! 'Girls Just Want To Have Fun'! [Garotas só querem se divertir, em inglês]", escreveu na legenda.

Danilo Partezani, noivo da artista, deixou um comentário na publicação brincando sobre a diferença das celebrações. "Noiva mais linda do mundo!!! Demais!! A organização das mulheres é incrível... Muito mais evoluídas que nós homens!", comentou.

Juliana assumiu o relacionamento com Danilo em janeiro de 2023. Em abril deste ano, a atriz anunciou que foi pedida em casamento durante uma viagem a São Miguel dos Milagres, em Alagoas. "Você é a minha certeza", declarou. Ela também contou detalhes da surpresa feita pelo parceiro.

"Me chamou pra ver o sol nascer e tirar umas fotos bonitas... e assim, tudo aconteceu! Deus preparou o cenário! Mar, sol, chuva, brisa, pássaros e arco-íris como testemunhas! Sim para o amor e o começo de um novo ciclo em nossas vidas! 26.04.26! Inesquecível!"

Trabalho



O último trabalho de Juliana Paiva em novelas foi "Família é Tudo" (2024), da TV Globo, onde interpretou Electra Mancini, uma das cinco protagonistas. Na história, a jovem reconstrói sua vida após passar cinco anos presa injustamente, sob a falsa acusação de tentar assassinar o ex-namorado, Luca (Jayme Matarazzo).



A atriz também se prepara para retornar às telonas no longa-metragem "Emmanuel", com estreia prevista para 2027. Ela interpreta Lívia, uma figura de luz que foi o grande amor do mentor espiritual de Chico Xavier ao longo dos séculos. Além disso, Juliana estreou no universo da dublagem, dando voz à icônica Tia Olga (a Major Olga Sólis) na animação "Elio" (2025), da Disney e Pixar.