Viola Davis revelou que foi diagnosticada mais de uma vez com herpes-zóster - Reprodução/Instagram

Viola Davis revelou que foi diagnosticada mais de uma vez com herpes-zóster Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2026 21:11

Viola Davis , de 61 anos, contou em entrevista à revista "People" que foi diagnosticada mais de uma vez com herpes-zóster, uma infecção viral. A atriz norte-americana relatou que a doença causou dores intensas, que dificultaram a realização de atividades diárias, como caminhar ou levantar da cama.

fotogaleria

"Eu tinha acabado de me tornar mãe. Havia acabado de adotar minha filha. Estava vivendo o reconhecimento que veio depois da minha indicação ao Oscar por 'Histórias Cruzadas'. Então, eu trabalhava, trabalhava, trabalhava, até chegar ao meu limite", disse ela.

A artista relembrou o impacto ao perceber os sintomas do problema de saúde. "De repente, acordei com sintomas semelhantes aos de uma gripe e uma erupção cutânea extremamente dolorosa. Quero dizer, em uma escala de zero a dez, eu daria nota nove para a dor. Começou na minha barriga e se espalhou até as costas. Desapareceu, mas depois voltou, com três bolhas na parte superior das costas".

Viola admitiu que desconhecia os sintomas da doença e que, em um primeiro momento, achou que tinha sido picada por uma aranha venenosa. "Fiquei surpresa com a intensidade da dor. Era difícil me deitar, levantar e caminhar. Dor nos nervos, tudo isso. [...] Eu não sabia absolutamente nada sobre herpes-zóster", afirmou.

"Eu sentia que, de certa forma, estava imune a qualquer doença naquele momento, porque me exercitava e me alimentava bem. Achava que era saudável porque fazia todas as coisas certas. E então, de repente, tive herpes-zóster. Eu me sentia como uma soldado. Quanto mais eu conseguisse suportar, mais forte seria. Não sabia que não é disso que se trata a força. Ser forte significa cuidar do próprio corpo com carinho e ter uma boa saúde à medida que envelhecemos", acrescentou.

Entenda

O herpes-zóster é uma infecção provocada pela reativação do vírus da catapora, que permanece adormecido no organismo por anos e retorna em casos de baixa imunidade. A doença provoca erupções cutâneas que geralmente aparecem em um dos lados do corpo e podem evoluir para dor crônica e comprometimento do sistema nervoso.