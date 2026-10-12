Kysha viralizou após errar uma pergunta sobre o 'The Voice Brasil' durante o 'Passa ou Repassa', quadro do programaReprodução / SBT
A integrante da dupla infantojuvenil com Mine tinha a possibilidade de cumprir uma prova, mas preferiu responder à questão. Entre as alternativas estavam "Popstars", "Ídolos" e "The Voice Brasil".
Depois da resposta, Celso Portiolli aproveitou para divulgar a atração musical antes de revelar o erro. "Hoje não perca: tem 'The Voice Brasil', 18 horas aqui no SBT. Não perca hoje, 'The Voice Brasil'!", anunciou antes de avisar para a cantora e seu grupo: "Perderam tudo!"
Na temporada de 2026, o "The Voice Brasil" é comandado por Tiago Leifert e exibido simultaneamente pelo SBT e Disney+. A bancada de técnicos conta com Lauana Prado, Paulo Ricardo, Diogo Nogueira e a dupla Matheus & Kauan.
A edição também trouxe a dinâmica dos "Diamantes", que permite o retorno de artistas que já participaram do programa e seguiram carreira após a competição. Caso uma cadeira vire durante a nova audição, todas as outras também são acionadas, e o próprio cantor escolhe com qual equipe deseja trabalhar.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral