Kysha viralizou após errar uma pergunta sobre o 'The Voice Brasil' durante o 'Passa ou Repassa', quadro do programa - Reprodução / SBT

Kysha viralizou após errar uma pergunta sobre o 'The Voice Brasil' durante o 'Passa ou Repassa', quadro do programaReprodução / SBT

Publicado 12/10/2026 12:08





A integrante da dupla infantojuvenil com Mine tinha a possibilidade de cumprir uma prova, mas preferiu responder à questão. Entre as alternativas estavam "Popstars", "Ídolos" e "The Voice Brasil".



Depois da resposta, Celso Portiolli aproveitou para divulgar a atração musical antes de revelar o erro. "Hoje não perca: tem 'The Voice Brasil', 18 horas aqui no SBT. Não perca hoje, 'The Voice Brasil'!", anunciou antes de avisar para a cantora e seu grupo: "Perderam tudo!"

Kysha viralizou após errar uma pergunta sobre o " The Voice Brasil " durante o "Passa ou Repassa", do "Domingo Legal", exibido no último domingo (11). A cantora escolheu "Popstars" ao ser questionada sobre qual competição de canto do SBT tem técnicos que viram a cadeira ao ouvir um talento.A integrante da dupla infantojuvenil com Mine tinha a possibilidade de cumprir uma prova, mas preferiu responder à questão. Entre as alternativas estavam "Popstars", "Ídolos" e "The Voice Brasil".Depois da resposta, Celso Portiolli aproveitou para divulgar a atração musical antes de revelar o erro. "Hoje não perca: tem 'The Voice Brasil', 18 horas aqui no SBT. Não perca hoje, 'The Voice Brasil'!", anunciou antes de avisar para a cantora e seu grupo: "Perderam tudo!"

LEIA MAIS: Anitta posa de biquíni em viagem ao Egito

A reação de Kysha veio logo depois. "Ô, Celso! Mudou de emissora?", perguntou. Portiolli respondeu: "É... veio para cá faz dois anos". A cantora então caiu na risada: "Ah, por isso que eu errei! Tá explicado, ele (o programa "The Voice Brasil") mudou de emissora, gente!".

Kysha, nome artístico de Kishaini, é cantora e influenciadora, que ganhou projeção nacional ao lado de Mine na dupla Kysha e Mine. Natural de Mataraca, na Paraíba, ela começou a tocar violão aos 15 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a produzir conteúdos de dança e lifestyle nas redes sociais. A parceria com Mine se consolidou com vídeos e músicas como "Amigas" e "Tiktaka", além da websérie "Lance de Escola", publicada no YouTube.



Na temporada de 2026, o "The Voice Brasil" é comandado por Tiago Leifert e exibido simultaneamente pelo SBT e Disney+. A bancada de técnicos conta com Lauana Prado, Paulo Ricardo, Diogo Nogueira e a dupla Matheus & Kauan.



A edição também trouxe a dinâmica dos "Diamantes", que permite o retorno de artistas que já participaram do programa e seguiram carreira após a competição. Caso uma cadeira vire durante a nova audição, todas as outras também são acionadas, e o próprio cantor escolhe com qual equipe deseja trabalhar.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral