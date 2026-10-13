Jonas e Elisa - Reprodução/Instagram

Jonas e ElisaReprodução/Instagram

Publicado 13/10/2026 11:25





Nas imagens, eles aparecem segurando uma cerveja, e, em seguida, abraçados com a natureza no fundo. Na legenda da publicação, ele escreveu: "Isso é viver". Nos comentários, Elisa refletiu sobre o momento, “Tudo no tempo de Deus”, afirmou. A mãe de Sulzbach também se pronunciou e demonstrou animação com a postagem do filho: "Me sinto a mãe mais abençoada do mundo!", disse.



Os internautas, claro, se manifestaram. Uma fã elogiou o possível casal: "A moça é linda! E Jonas é o pacote, de coração bom e lindo também! Deus abençoe. Moça seja do bem com o nosso 5ª série". Outra pessoa relembrou período da modelo na Casa de Vidro do 'Big Brother Brasil', na qual Klein disputou uma vaga para a edição: "Ela na Casa de Vidro, todo mundo torcendo para ela entrar e ficar com Jonas. Ela não consegue entrar e agora estão juntos? Gente, o que é para ser tem força demais". Alguns exclamaram: “Lindos”, “Gatos” e “Passada”.



Elisa também mostrou registros de passeio com Jonas e outros amigos pela região. Entre os vídeos e imagens publicados pela influenciadora, eles aparecem rindo, dançando e se jogando no mar. “Gaúchas noronhando”, disse.



Elisa Klein ganhou notoriedade ao participar da Casa de Vidro do "Big Brother Brasil 2026" na região Sul do país. Apesar da tentativa, ela não alcançou a quantidade de votos necessária para a vaga, e perdeu para Samira Sagr, de 26. Ela, ainda, teve outra oportunidade de participar do reality, ao entrar no Quarto Branco, mas desistiu da dinâmica. Na ocasião, quando não conseguiu entrar no "BBB 26", ela contou ao Multishow sobre interesse pelo influenciador: "Eu não estou acreditando que eu perdi o Jonas", brincou. Jonas Sulzbach , de 40 anos, compartilhou novos registros ao lado da modelo, Elisa Klein, de 28, nas redes sociais, nesta segunda-feira (12). Após serem flagrados aos beijos e andando de mãos dadas em Fernando de Noronha, o ex-BBB mostrou momentos de um passeio de lancha junto com a influenciadora.Nas imagens, eles aparecem segurando uma cerveja, e, em seguida, abraçados com a natureza no fundo. Na legenda da publicação, ele escreveu: "Isso é viver". Nos comentários, Elisa refletiu sobre o momento, “Tudo no tempo de Deus”, afirmou. A mãe de Sulzbach também se pronunciou e demonstrou animação com a postagem do filho: "Me sinto a mãe mais abençoada do mundo!", disse.Os internautas, claro, se manifestaram. Uma fã elogiou o possível casal: "A moça é linda! E Jonas é o pacote, de coração bom e lindo também! Deus abençoe. Moça seja do bem com o nosso 5ª série". Outra pessoa relembrou período da modelo na Casa de Vidro do 'Big Brother Brasil', na qual Klein disputou uma vaga para a edição: "Ela na Casa de Vidro, todo mundo torcendo para ela entrar e ficar com Jonas. Ela não consegue entrar e agora estão juntos? Gente, o que é para ser tem força demais". Alguns exclamaram: “Lindos”, “Gatos” e “Passada”.Elisa também mostrou registros de passeio com Jonas e outros amigos pela região. Entre os vídeos e imagens publicados pela influenciadora, eles aparecem rindo, dançando e se jogando no mar. “Gaúchas noronhando”, disse.Elisa Klein ganhou notoriedade ao participar da Casa de Vidro do "Big Brother Brasil 2026" na região Sul do país. Apesar da tentativa, ela não alcançou a quantidade de votos necessária para a vaga, e perdeu para Samira Sagr, de 26. Ela, ainda, teve outra oportunidade de participar do reality, ao entrar no Quarto Branco, mas desistiu da dinâmica. Na ocasião, quando não conseguiu entrar no "BBB 26", ela contou ao Multishow sobre interesse pelo influenciador: "Eu não estou acreditando que eu perdi o Jonas", brincou.

Jonas Sulzbach não assume um novo relacionamento desde o fim de seu noivado de oito anos com a influenciadora Mari Gonzalez, de 32 anos, em outubro de 2023.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa