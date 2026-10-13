Na reta final da gestação, Bruna Biancardi exibe barrigão - Reprodução / Instagram

Na reta final da gestação, Bruna Biancardi exibe barrigãoReprodução / Instagram

Publicado 13/10/2026 17:32

Na reta final da gestação, Bruna Biancardi , de 32 anos, mostrou nos stories do Instagram, na tarde desta terça-feira (13), um registro do barrigão. A influenciadora está à espera da terceira filha com o jogador de futebol Neymar Jr., de 34. A bebê se chamará Mariah.

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A modelo fez uma 'selfie', posando de biquíni branco com estampa de bolinha. Bruna aproveitou o dia ensolarado ao ar livre com as herdeiras. A influenciadora e o atacante também são pais de Mavie, de 3, e Mel, de 1.

Neymar teve outros filhos: Davi Lucca, de 15, da antiga relação com Carol Dantas, e Helena, de 2 anos, fruto do breve envolvimento com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi e Neymar Jr estão juntos desde 2022. O relacionamento foi marcado por idas e vindas, além de um episódio de traição admitida pelo jogador quando a influenciadora esperava a primeira filha. Na ocasião, o meia-atacante no Santos pediu desculpar publicamente e os dois retomaram o envolvimento amoroso.

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Na última terça, o casal celebrou o aniversário da filha mais velha com um festão em uma casa de festas em São Paulo. A comemoração, no tema "show de talentos da Mavie" reuniu amigos e familiares, incluindo famosos. Duda Siebert, Tata Estaniecki, Lucas Moura, Philippe Coutinho, Kaká e Carol Dias prestigiaram o festão.

A decoração, em tons coloridos, teve elementos de estrelas, microfones e notas musicais. Flores, muitos bolos de diferentes formatos e mais quitutes também fizeram parte da festa. Para a ocasião, a família vestiu roupas na cor lilás.

Mais cedo deste dia, na mesma rede social, a influenciadora homenageou a primogênita. "Hoje você completa três aninhos e eu fico tentando entender como é que o tempo passa tão rápido... Parece que foi ontem que éramos só eu e você, descobrindo a vida juntas. Você tão pequenininha, e eu aprendendo a ser mãe. Foi você quem me deu esse nome, quem me apresentou um amor que eu nem sabia que era capaz de sentir", iniciou o texto.



"Obrigada por ter me escolhido para ser sua mãe. Sempre vou dar o meu melhor pra nossa família. Vou escrever aqui o que falamos sempre juntas: 'Eu te amo. Você é minha vida. Princesinha do papai. Amor da vida da mamãe'. Parabéns, filha. Vamos aproveitar o seu dia do jeitinho que você gosta. Te amo muito!", concluiu. A pequena também ganhou um café da manhã especial na brinquedoteca, que contou com balões, fotos e um buquê de flores.