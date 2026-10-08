Cantora Bruna Hember afirmou que recebeu extrajudicial por comparações com Bruna Biancardi - Reprodução de vídeo / Instagram

Cantora Bruna Hember afirmou que recebeu extrajudicial por comparações com Bruna BiancardiReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 08/10/2026 17:14



Bruna Hember utilizou o Instagram, nesta quarta-feira (8), para desabafar após, segundo ela, receber notificação extrajudicial devido comparações com Bruna Biancardi . A situação ocorreu após a cantora ser apontada por internautas como "sósia" da mulher de Neymar Jr. devido a semelhança física e o nome em comum.

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"Gente, nesta semana viralizou um vídeo em que algumas pessoas comentavam que eu seria sósia da mulher do Neymar Jr. Quero esclarecer que essas brincadeiras faziam parte de um personagem e de uma trolagem durante as batalhas, justamente para brincar com as pessoas que acabavam me confundindo com ela", iniciou ela na legenda da publicação, citando os vídeos que fazia no TikTok.



Em seguida, afirmou que não irá mais mencionar o caso, com receio de ser prejudicada. "Porém, após receber uma notificação extrajudicial, fiquei preocupada com a possibilidade de isso trazer algum prejuízo para mim, inclusive em relação ao meu próprio nome, que de fato é Bruna. Por isso, venho esclarecer a situação e, a pedido, informo que não irei mais abordar esse assunto, fazer referências ou utilizar nomes relacionados à pessoa. Agradeço a compreensão de todos."



No vídeo, ela reforçou que não tentou se parecer com Biancardi. "Eu sou a Bruna Hember e eu não sou a sósia da mulher do Neymar. Muitas páginas me postaram aqui como se eu fosse, mas eu nunca tentei me parecer com ninguém. Vocês falam do meu nariz, eu nunca fiz plástica no meu nariz para tentar me parecer com alguma outra pessoa. Então, eu sou simplesmente eu. Tenho minha carreira aqui, eu sou cantora no TikTok Live e sou dona de uma agência no TikTok também."



Por fim, pediu para que os seguidores parem de fazer comparações e agradeceu o apoio. "Quero que vocês entendam que essa brincadeira que eu estava fazendo acabou não chegando de bom tom para a pessoa e medidas judiciais foram tomadas. Então, para que eu não me prejudique aqui, eu peço que vocês parem de comparar, tá bom? Eu quero agradecer muito o apoio de todo mundo aqui. Todos os seguidores novos que apareceram, porque há dois meses atrás eu só tinha 200 seguidores nessa conta", concluiu.

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