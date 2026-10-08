Tico Santta Cruz contou que enfrenta uma fase mais acentuada de crises de ansiedade - Reprodução / Instagram

Tico Santta Cruz contou que enfrenta uma fase mais acentuada de crises de ansiedade Reprodução / Instagram

Publicado 08/10/2026 10:42

"Estou há alguns dias administrando crises de ansiedade que não têm absolutamente nada a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil. São questões internas minhas, que já faz algum tempo me jogam dentro de lugares sombrios da minha mente e tentam me derrubar", escreveu o músico.Tico contou que a situação afetou atividades que fazem parte de sua rotina. "Dessa vez foi mais acentuada. Tem 3 dias que não consigo fazer meus treinos e nem tenho energia para sequer ler mensagens do Instagram ou elaborar conteúdos", afirmou.

O cantor também ponderou sobre a imagem que pode passar nas redes sociais. "Talvez você que me segue há pouco tempo e me vê sempre aqui praticando meus exercícios e muito ativo nos shows, nem imagine que tenho muitas sombras agudas e volta e meia preciso me concentrar pra voltar ao equilíbrio."Na sequência, destacou a importância da saúde física e mental. "Permanecerei aqui lutando com meus demônios e ciente de que preciso estar bem fisicamente e mentalmente para continuar fazendo o que escolhi fazer da minha vida. E assim será."O músico ainda aconselhou quem estiver atravessando um momento difícil a procurar ajuda. "Você não controla o que acontece do lado de fora, mas pode escolher internamente de que forma vai lidar com as pressões, as ansiedades, as angústias! Se estiver muito difícil para resolver sozinho, procure ajuda!", escreveu nos Stories.Sete horas depois do primeiro desabafo, o músico voltou às redes sociais para mostrar que havia retomado os exercícios. Ele correu 8,01 quilômetros em 43 minutos e 17 segundos, com ritmo médio de 5min24s por quilômetro."Juntei todas as forças que restavam aqui e fui correr. Fui refletir. Pensar na vida. E respirar!", contou. Para Tico, a atividade física teve papel importante naquele momento: "O esporte sempre me salvou! O esporte salva!".Ao fim da sequência de publicações, o cantor afirmou que havia conseguido atravessar aquele dia. "A mente pode tentar te sabotar a qualquer momento, temos de estar atentos e não se deixar levar! Hoje passou... Um dia de cada vez."