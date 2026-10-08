MC Daniel anuncia que está solteiro e incentiva romance de Lia com Poze - Reprodução Instagram

MC Daniel anuncia que está solteiro e incentiva romance de Lia com PozeReprodução Instagram

Publicado 08/10/2026 21:57

MC Daniel , de 28 anos, afirmou que está solteiro e incentivou um possível romance entre Lia Mendonça, de 20, e MC Poze do Rodo. A declaração foi feita nas redes sociais após a influenciadora anunciar, na quarta-feira (7), que ela e Daniel seguem apenas como amigos. Os dois haviam confirmado que estavam ficando em agosto, mas nunca assumiram um namoro.

Em uma publicação, Lia explicou que o fim do envolvimento aconteceu sem conflitos. Segundo ela, os dois continuam tendo carinho um pelo outro, apesar de não manterem mais uma relação amorosa.



“A gente tem um carinho enorme um pelo outro e vivemos momentos muito especiais, que compartilhei com vocês. Hoje seguimos como amigos, sempre com muito respeito e carinho”, escreveu.



A aproximação entre Lia e MC Poze virou assunto nas redes sociais depois de uma live dos dois no TikTok. Durante a conversa, o cantor elogiou a influenciadora e afirmou que ela merece ser valorizada em um relacionamento.



“Quando alguém pega uma pessoa bonita, perfeita, não sabe valorizar, tipo você. Tem que te fazer se sentir amada todo santo dia”, disse Poze.



Lia respondeu que percebeu mudanças no comportamento do funkeiro, mas demonstrou receio de se aproximar novamente. Ela afirmou que não sabe se ele continua sendo a mesma pessoa de antes e explicou que, por isso, às vezes evita responder às mensagens.



“Antes tu era legal, vibes e tal. Só que agora tu é mais legal. Não me aproximo mais, porque eu não sei se tu é a mesma pessoa”, declarou.



Poze disse que gostaria de mostrar que amadureceu e questionou como Lia poderia saber se ele realmente mudou sem se aproximar. A conversa alimentou especulações sobre um possível envolvimento entre os dois.



A repercussão levou internautas a chamarem o cantor de “talarico”, por causa da proximidade entre o flerte e o anúncio do fim da relação de Lia com Daniel. O funkeiro, porém, negou a acusação em uma sequência de Stories que foi apagada posteriormente.



“Ninguém é talarico não. Todos solteiros, somos amigos, não tem affair. Eles têm uma história bonita, ficam há anos. Eu não conhecia a Lia, os dois se curtem, eu acredito que ele mudou e amadureceu”, escreveu Daniel.



O artista também marcou o perfil de Poze e incentivou que os dois tentassem ficar juntos, caso o cantor realmente tenha mudado de comportamento.



“Poze, se tiver mudado, vocês namoram! Ela gosta de você, só tem medo de se machucar, malvadão”, publicou.



Em agosto, quando falou sobre o envolvimento com Daniel, Lia já havia esclarecido que os dois não eram namorados. Na ocasião, afirmou que estavam ficando e deixando a relação seguir sem definir o que aconteceria entre eles.