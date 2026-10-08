Mileide Mihaile celebrou o Dia do Nordestino e destacou a importância de valorizar a diversidade cultural da região para além de datas comemorativas - Reprodução / Instagram

Mileide Mihaile celebrou o Dia do Nordestino e destacou a importância de valorizar a diversidade cultural da região para além de datas comemorativasReprodução / Instagram

Publicado 08/10/2026 12:46



Mileide Mihaile, de 37 anos, celebrou o Dia do Nordestino nesta quinta-feira (8) e destacou a importância de valorizar a diversidade cultural da região para além de datas comemorativas. Natural de Imperatriz, no Maranhão, a influenciadora e empresária falou sobre o orgulho de suas origens em declarações publicadas pela "Vanity Brasil".

"É lindo ter um dia para celebrar a nossa história, mas acho importante que as pessoas olhem para toda a arte e a cultura que existe no Nordeste também fora das datas comemorativas e de festas como o São João", afirmou.

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Mileide também ressaltou que o Nordeste reúne diferentes expressões culturais. "Tem música, cinema, moda, literatura, tem gente criando e trazendo novas ideias todos os dias. Quero que mais pessoas conheçam essa diversidade, sem esperar encontrar sempre as mesmas referências", declarou.



Para ela, a valorização deve estar mais presente e não se ater momentos específicos do calendário. "Esse reconhecimento precisa continuar durante o ano inteiro", acrescentou.

Ao refletir sobre a própria trajetória, Mileide disse que enxerga sua responsabilidade como parte desse desejo de valorização que possui. "Hoje, meu trabalho me leva a lugares que aquela menina de Imperatriz sonhava conhecer, e a outros que talvez nem imaginasse. Sou muito grata por isso, mas também sei que ter tanta gente me ouvindo traz uma responsabilidade", afirmou.



"Quero, sim, usar minha voz para valorizar a nossa cultura. Como mulher nordestina, sinto que essa também é uma missão minha. Exaltar o Nordeste precisa ser algo que a gente faça sempre, porque a nossa cultura merece ser celebrada todos os dias", completou.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa