Suel e Luquinhas lançam ’Coração Solteiro’Divulgação
Com uma sonoridade que passeia pelo pagode romântico, terreno no qual os dois artistas encontram forte sintonia, a canção fala sobre uma história que terminou mas deixou um dos lados emocionalmente preso ao que viveu. Entre saudade, recaídas e mensagens enviadas nos momentos de carência, a música retrata a dificuldade de aceitar que a outra pessoa já seguiu em frente, quando o próprio sentimento ainda permanece.
Para Luquinhas, a participação de Suel torna o lançamento ainda mais especial. Fã do cantor e de sua trajetória no pagode, o artista celebra a oportunidade de dividir uma música que conversa diretamente com a identidade musical dos dois:
"Sou fã do Suel e, ter ele comigo em 'Coração Solteiro' tornou essa música ainda mais especial. É um pagode romântico, com uma letra que fala de sentimento de um jeito muito verdadeiro. Desde a gravação do 'Diazão' eu estava muito feliz com esse encontro e agora estou ansioso para o público ouvir e cantar com a gente", diz o cantor.
Composto por Gui Glória, Weslley Dias, Anderson Ovo, Jorginho Filho e o próprio Luquinhas, o single dá sequência aos lançamentos do projeto, gravado em maio deste ano, e reforça uma fase em que o artista aposta em novas músicas, grandes encontros e na essência do pagode que sempre esteve presente em sua trajetória.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.