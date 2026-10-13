Suel e Luquinhas lançam ’Coração Solteiro’ - Divulgação

Suel e Luquinhas lançam ’Coração Solteiro’Divulgação

Publicado 13/10/2026 21:17

O cantor Luquinhas lança nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (16), o single "Coração Solteiro", acompanhado de clipe gravado apresentação ao vivo. A música, em parceria com Suel , reúne romantismo, identificação e um refrão feito para ser cantado junto. A faixa integra o projeto audiovisual "Diazão".

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Com uma sonoridade que passeia pelo pagode romântico, terreno no qual os dois artistas encontram forte sintonia, a canção fala sobre uma história que terminou mas deixou um dos lados emocionalmente preso ao que viveu. Entre saudade, recaídas e mensagens enviadas nos momentos de carência, a música retrata a dificuldade de aceitar que a outra pessoa já seguiu em frente, quando o próprio sentimento ainda permanece.



Para Luquinhas, a participação de Suel torna o lançamento ainda mais especial. Fã do cantor e de sua trajetória no pagode, o artista celebra a oportunidade de dividir uma música que conversa diretamente com a identidade musical dos dois:



"Sou fã do Suel e, ter ele comigo em 'Coração Solteiro' tornou essa música ainda mais especial. É um pagode romântico, com uma letra que fala de sentimento de um jeito muito verdadeiro. Desde a gravação do 'Diazão' eu estava muito feliz com esse encontro e agora estou ansioso para o público ouvir e cantar com a gente", diz o cantor.



Composto por Gui Glória, Weslley Dias, Anderson Ovo, Jorginho Filho e o próprio Luquinhas, o single dá sequência aos lançamentos do projeto, gravado em maio deste ano, e reforça uma fase em que o artista aposta em novas músicas, grandes encontros e na essência do pagode que sempre esteve presente em sua trajetória.

Com uma sonoridade que passeia pelo pagode romântico, terreno no qual os dois artistas encontram forte sintonia, a canção fala sobre uma história que terminou mas deixou um dos lados emocionalmente preso ao que viveu. Entre saudade, recaídas e mensagens enviadas nos momentos de carência, a música retrata a dificuldade de aceitar que a outra pessoa já seguiu em frente, quando o próprio sentimento ainda permanece.Para Luquinhas, a participação de Suel torna o lançamento ainda mais especial. Fã do cantor e de sua trajetória no pagode, o artista celebra a oportunidade de dividir uma música que conversa diretamente com a identidade musical dos dois:"Sou fã do Suel e, ter ele comigo em 'Coração Solteiro' tornou essa música ainda mais especial. É um pagode romântico, com uma letra que fala de sentimento de um jeito muito verdadeiro. Desde a gravação do 'Diazão' eu estava muito feliz com esse encontro e agora estou ansioso para o público ouvir e cantar com a gente", diz o cantor.Composto por Gui Glória, Weslley Dias, Anderson Ovo, Jorginho Filho e o próprio Luquinhas, o single dá sequência aos lançamentos do projeto, gravado em maio deste ano, e reforça uma fase em que o artista aposta em novas músicas, grandes encontros e na essência do pagode que sempre esteve presente em sua trajetória.

O audiovisual inclui 17 faixas, como as canções "Nem Aí", "Meio Alcoolizado", "Viajando em Nós", "Se eu Dissesse", "Lua de Mel", "Perfeição", "Chega dessa Dor", "Na Cama", "Não Me Vejo Sem Você" e mais.

Saiba mais

Suel também integrou outros projetos. Neste ano, lançou "Ainda Mais 2002", que retomou canções que marcaram sua trajetória e que ficaram de fora do primeiro trabalho, "De Volta para 2002". Na segunda parte, o artista apostou em escolhas mais pessoais e afetivas, reunindo músicas que fizeram parte de sua formação e que representam um lado menos conhecido do público.