Acidente aconteceu na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes (SP-127), em Itapetininga - Divulgação / Artesp

Acidente aconteceu na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes (SP-127), em ItapetiningaDivulgação / Artesp

Publicado 13/10/2026 09:36





O acidente ocorreu por volta da 1h18, na altura do quilômetro 179, no sentido sul da rodovia. De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo trafegava pela faixa 1 quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu na canaleta central. Três pessoas morreram e dez ficaram feridas após um micro-ônibus se envolver em um acidente na madrugada desta terça-feira (13) , na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes (SP-127), em Itapetininga, no interior de São Paulo.O acidente ocorreu por volta da 1h18, na altura do quilômetro 179, no sentido sul da rodovia. De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo trafegava pela faixa 1 quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu na canaleta central.





Entre os dez feridos, quatro tiveram ferimentos moderados e outros seis sofreram ferimentos leves. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Doutor Léo Orsi Bernardes (HLOB), em Itapetininga, pelas equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da SPVias, concessionária responsável pelo trecho.



A SPVias informou que chovia no local no momento do acidente. As causas e circunstâncias do caso ainda devem ser investigadas.



Na manhã desta terça-feira, apenas o acostamento da via seguia interditado para o tráfego. LEIA MAIS: Ônibus que caiu em ribanceira e matou 6 operava com licença vencida Entre os dez feridos, quatro tiveram ferimentos moderados e outros seis sofreram ferimentos leves. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Doutor Léo Orsi Bernardes (HLOB), em Itapetininga, pelas equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da SPVias, concessionária responsável pelo trecho.A SPVias informou que chovia no local no momento do acidente. As causas e circunstâncias do caso ainda devem ser investigadas.Na manhã desta terça-feira, apenas o acostamento da via seguia interditado para o tráfego.

Acidente com ônibus deixou sete mortos na Bahia

Um acidente com um ônibus deixou sete mortos e 13 feridos em 25 de setembro, próximo a cidade de Iraquara, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Os dois motoristas da empresa não sofreram ferimentos.

O ônibus pertence à empresa Real Maia e tombou na via por volta das 23h. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender o resgate. Entre as vítimas estava o soldado da Polícia Militar Lucas José Jesus Santana. Ele estava fardado no momento do acidente.

Além do policial militar, os corpos de uma mulher e uma criança foram localizados após o destombamento do ônibus. Os feridos tiveram o atendimento dos primeiros socorros no local e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Seabra e uma para o Hospital Municipal Américo Chagas, em Iraquara.

As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica.