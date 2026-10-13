O acidente ocorreu por volta da 1h18, na altura do quilômetro 179, no sentido sul da rodovia. De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo trafegava pela faixa 1 quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu na canaleta central.
Entre os dez feridos, quatro tiveram ferimentos moderados e outros seis sofreram ferimentos leves. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Doutor Léo Orsi Bernardes (HLOB), em Itapetininga, pelas equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da SPVias, concessionária responsável pelo trecho.
A SPVias informou que chovia no local no momento do acidente. As causas e circunstâncias do caso ainda devem ser investigadas.
Na manhã desta terça-feira, apenas o acostamento da via seguia interditado para o tráfego.
Acidente com ônibus deixou sete mortos na Bahia
Um acidente com um ônibus deixou sete mortos e 13 feridos em 25 de setembro, próximo a cidade de Iraquara, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Os dois motoristas da empresa não sofreram ferimentos.
O ônibus pertence à empresa Real Maia e tombou na via por volta das 23h. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender o resgate. Entre as vítimas estava o soldado da Polícia Militar Lucas José Jesus Santana. Ele estava fardado no momento do acidente.
Além do policial militar, os corpos de uma mulher e uma criança foram localizados após o destombamento do ônibus. Os feridos tiveram o atendimento dos primeiros socorros no local e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Seabra e uma para o Hospital Municipal Américo Chagas, em Iraquara.
As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica.
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