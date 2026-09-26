Ônibus tombou nas proximidades de Iraquara, cidade na região da Chapada Diamantina, na Bahia - Reprodução/Redes sociais

Ônibus tombou nas proximidades de Iraquara, cidade na região da Chapada Diamantina, na BahiaReprodução/Redes sociais

Publicado 26/09/2026 08:45



Um acidente com um ônibus deixou sete mortos e 13 feridos na noite dessa sexta-feira (25/9), próximo a cidade de Iraquara, na região da Chapada Diamantina , na Bahia. Os dois motoristas da empresa não sofreram ferimentos.

O ônibus pertence à empresa Real Maia e tombou na via por volta das 23h. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender o resgate. Entre as vítimas estava o soldado da Polícia Militar Lucas José Jesus Santana. Ele estava fardado no momento do acidente.



Além do policial militar, os corpos de uma mulher e uma criança foram localizados após o destombamento do ônibus. Os feridos tiveram o atendimento dos primeiros socorros no local e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Seabra e uma para o Hospital Municipal Américo Chagas, em Iraquara.



As causas do acidente ainda não foram identificadas e são investigadas pela Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica.



Acidente de ônibus em São Paulo

Um outro acidente com ônibus ocorreu na madrugada do último domingo (20). Ao menos seis pessoas morreram e 42 feridos após a queda de um ônibus de viagem para Aparecida, interior de São Paulo, em uma ribanceira na Rodovia Doutor Avelino Júnior, no trecho de serra entre Cruzeiro, também no interior de São Paulo, e Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais.



O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBMSP) foi acionado por volta das 5h15 para atender a ocorrência. Segundo a corporação, o veículo transportava 48 passageiros quando saiu da pista e despencou de uma altura de aproximadamente 15 metros.



Equipes de resgate continuam no local retirando as demais vítimas presas ou retidas na área da ribanceira. Os sobreviventes recebem os primeiros socorros de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e são encaminhados a unidades de saúde da região. Até o momento, a triagem médica preliminar indicava quadros de ferimentos leves e moderados entre os feridos socorridos.



As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo ainda não foram esclarecidas e serão periciadas pelas autoridades locais.

*Reportagem do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Isabelle Rosa