Procurador-geral da República, Paulo Gonet, apareceu em fotos junto ao ex-dono do Banco Master - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Procurador-geral da República, Paulo Gonet, apareceu em fotos junto ao ex-dono do Banco MasterMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/09/2026 22:05

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Aliados de Alexandre de Moraes no Supremo consideraram a decisão acertada. Gonet é próximo não apenas de Moraes, mas também de Gilmar Mendes, que pertence ao mesmo grupo. Do lado de André Mendonça, também houve a avaliação de que Gonet deveria continuar à frente do inquérito.



Para quatros subprocuradores do conselho, havia necessidade de pelo menos investigar o caso. Segundo esse entendimento, Gonet deveria ter se considerado impedido de atuar por ter seu nome citado em relatório da PF. Esses quatro integrantes do conselho sustentaram ainda que era preciso instaurar uma apuração para averiguar a situação e concluir se houve não crime cometido pelo procurador-geral.



Em caráter reservado, um dos ministros próximos de Mendonça ponderou que caberia ao STF definir se o procurador-geral seria impedido ou suspeito para atuar nas investigações. Ele acrescentou que seria de bom tom Gonet se afastar do caso, para "preservar a biografia".



Na sessão do dia 16, quando o STF começou a debater indícios de que Moraes mantinha relação suspeita com Vorcaro, o próprio Mendonça se manifestou no plenário a favor de Gonet, atestando que não houve falha na atuação dele no caso Banco Master.



O conselho do MPF abriu um procedimento no início do mês para analisar menções a Gonet em mensagens do banqueiro. Ao votar, o relator, Francisco Sanseverino, afirmou que não foram encontradas mensagens diretas ou o contato do procurador-geral no aparelho celular de Vorcaro - e, portanto, não haveria indícios de que os dois mantinham laços de amizade.



O relator também ponderou que não caberia ao conselho analisar suspeição ou impedimento de Gonet para atuar nas investigações. Para ele, essa seria uma atribuição do STF, foro onde tramitam as investigações.



Fazia parte do processo analisado pelo conselho mensagem destinada a Vorcaro e enviada pelo advogado Ciro Soares que incluia uma foto em que eles aparecem juntos com o procurador-geral da República em degustação de charutos em Londres.