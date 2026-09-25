Zanin determinou que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seja comunicada do fato - Rosinei Coutinho/SCO/STF

Zanin determinou que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seja comunicada do fatoRosinei Coutinho/SCO/STF

Publicado 25/09/2026 20:00

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) , determinou nesta sexta-feira (25) a abertura de investigação para apurar o uso de inteligência artificial (IA) para direcionar o sistema eletrônico da Corte. A medida foi tomada após o Supremo identificar o uso de prompt de comando para forçar o sistema eletrônico a aceitar automaticamente um recurso protocolado na Corte.