Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) já apontava a perspectiva de bandeira verde a partir de outubro - Arquivo / Agência Brasil

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) já apontava a perspectiva de bandeira verde a partir de outubroArquivo / Agência Brasil

Publicado 25/09/2026 17:43

"As chuvas registradas neste mês, aliada ao bom planejamento junto a todas as entidades que compõem o setor elétrico, principalmente frente ao El Ninõ, foram imprescindíveis para isso", declarou o ministro via redes sociais.A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou a bandeira verde para outubro, logo após o anúncio de Silveira.A reguladora explicou que o início da transição entre os períodos seco e úmido levou ao aumento do volume de chuvas nas regiões Sul e Sudeste, o que contribuiu para estabilizar o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas."Será possível reduzir o despacho das fontes mais onerosas para a geração, como as usinas termelétricas, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor", disse a Agência.Na semana passada, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) já apontava a perspectiva de bandeira verde a partir de outubro, nos cinco cenários traçados pela empresa. Isso representa uma mudança em relação ao mesmo período de 2025, quando o atraso no início do período úmido contribuiu para a adoção da bandeira vermelha patamar 1."A mudança de cenário está relacionada, principalmente, ao maior volume de chuvas registrado em setembro", explica Fred Menezes, diretor de Comercialização da Armor Energia, gestora e comercializadora de energia. Para os próximos meses, os preços de energia estão projetados entre R$ 120 e R$ 140 por megawatt-hora (MWh).Além do risco hidrológico (GSF), gatilho para o acionamento das bandeiras mais caras, outro fator de peso é o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período.Apesar da perspectiva mais favorável, a atuação do El Niño mantém um cenário de atenção para o período. O fenômeno pode alterar o regime de chuvas e as temperaturas. O cenário climático adverso prevê menor disponibilidade de energia produzida na região Norte do País e aumenta a carga do sistema elétrico devido à elevação das temperaturas e ao consequente crescimento do consumo de energia.O ministro de Minas e Energia liberou, em julho, a antecipação do início do suprimento de cinco contratos vencedores do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Energia (LRCE 2022) e do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRCAP 2026). A justificativa foi garantir potencial adicional ao Sistema Interligado Nacional (SIN) a partir de 1º de setembro.O diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, detalhou previamente que foram adotadas diversas medidas de prevenção. Com o chamado super El Niño, as distribuidoras de energia elétrica estão reforçando os planos de contingência para lidar com eventuais eventos extremos do ponto de vista climático.Pela previsão do setor, será o maior El Niño da história, com 95% de probabilidade de impacto forte entre outubro e dezembro. A Aneel comunicou que os geradores de energia dos sistemas isolados do Norte (não conectados ao sistema elétrico) passaram a receber antecipadamente os recursos da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) para que ocorra o estoque de combustível na região. O motivo é a possibilidade de dificuldade de navegação com a previsão de um super El Niño.Há aproximadamente um ano, a Agência lançou o chamado Radar, sistema considerado pioneiro para o acompanhamento, em tempo real, das interrupções no fornecimento de energia elétrica em todo o País. Há dados informativos de 5.542 municípios, incluindo um histórico de ocorrências.