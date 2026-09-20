Publicado 20/09/2026 00:00

Há coisas que dependem de nós. Outras, simplesmente, não. O problema começa quando gastamos a mesma quantidade de energia tentando resolver as duas.

Perdemos tempo imaginando o que alguém está pensando, tentando prever o que acontecerá amanhã, sofrendo por respostas que ainda não chegaram ou querendo mudar decisões que pertencem a outras pessoas. Aos poucos, a preocupação ocupa um espaço que deveria ser utilizado para agir sobre aquilo que realmente está ao nosso alcance.

Maturidade também é aprender a distinguir responsabilidade de controle.

Você é responsável pelas suas escolhas, mas não controla todas as consequências. Pode oferecer o seu melhor, mas não determina como os outros irão reconhecer isso. Pode falar com sinceridade, mas não escolhe como suas palavras serão recebidas. Pode planejar cuidadosamente o amanhã, mas continuará existindo uma parte da vida que nenhum planejamento consegue antecipar.

Isso não significa viver de maneira indiferente. Significa colocar cada preocupação no lugar certo.

Pergunte a si mesmo: há alguma coisa que eu possa fazer a respeito disso hoje? Se houver, faça. Dê o telefonema. Organize o que precisa ser organizado. Peça desculpas. Tome a decisão. Procure ajuda. Comece novamente.

Mas, se não houver nada que possa ser feito neste momento, não transforme a incerteza em sofrimento antecipado.

Grande parte do nosso cansaço não vem apenas do que fazemos, mas daquilo que carregamos mentalmente durante todo o dia. Conversas imaginárias, possibilidades negativas, respostas que gostaríamos de receber, situações que gostaríamos de controlar. O corpo está em um lugar, enquanto a mente tenta resolver dezenas de problemas que sequer aconteceram.

Jesus ensinou uma verdade profundamente prática: a preocupação, por maior que seja, não acrescenta tempo à vida. Ao contrário, muitas vezes nos impede de viver bem o tempo que já recebemos.

Faça o que estiver ao seu alcance. Faça com responsabilidade, coragem e excelência. Depois disso, aprenda também a entregar.

Nem tudo precisa estar resolvido hoje para que você possa ter paz hoje.

Oração:

Senhor, dá-me sabedoria para reconhecer aquilo que posso mudar e serenidade diante daquilo que não está sob meu controle. Em nome de Jesus, amém.