Publicado 30/08/2026 00:00

Algumas coisas terminam na vida, mas continuam ocupando espaço dentro de nós. Uma conversa que não aconteceu como gostaríamos, uma oportunidade perdida, uma decepção, uma escolha equivocada ou até uma fase que foi boa, mas chegou ao fim.

O problema não está em lembrar. A memória também ensina, amadurece e nos ajuda a não repetir determinados caminhos. O problema começa quando aquilo que passou continua determinando a maneira como enxergamos o presente. Há pessoas tentando construir o novo com as mãos ocupadas pelo que já acabou.

Seguir em frente não significa apagar a história. Significa aprender com ela sem permitir que se transforme em prisão. Existem acontecimentos que não podemos mudar, palavras que não podemos recolher e caminhos que já não podem ser refeitos. Mas sempre podemos decidir o que faremos a partir daqui.

O apóstolo Paulo compreendeu esse princípio. Sua história tinha razões suficientes para produzir culpa, orgulho e arrependimento. Ainda assim, ele escolheu avançar. Não porque o passado tivesse desaparecido, mas porque havia entendido que seu futuro não poderia permanecer refém dele.

Talvez seja necessário fazer as pazes com capítulos que não terminaram da maneira que você esperava. Perdoar alguém, perdoar a si mesmo, aceitar uma perda ou simplesmente reconhecer que determinada estação cumpriu seu propósito.

Deus não precisa apagar nossa história para escrever novos capítulos. Ele pode transformar cicatrizes em aprendizado, perdas em maturidade e recomeços em oportunidades.

Leve consigo a experiência, mas deixe o peso. O que passou pode explicar parte de quem você é, mas não precisa decidir quem você ainda pode se tornar.

Oração

Senhor, ajuda-nos a entregar aquilo que já não podemos mudar. Cura as lembranças que ainda doem, dá-nos coragem para encerrar ciclos e fé para seguir adiante. Em nome de Jesus. Amém.