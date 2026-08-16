Publicado 16/08/2026 00:00

Todos nós enfrentamos situações que mexem profundamente com as nossas emoções. Uma palavra mal colocada, uma notícia inesperada, uma discussão dentro de casa, um problema no trabalho, uma decepção ou até mesmo uma mensagem recebida no momento errado podem despertar em nós a vontade de responder imediatamente.

É justamente nesses momentos que precisamos ter mais cuidado. Nem sempre a primeira reação é a melhor decisão. Quando estamos irritados, frustrados ou ansiosos, podemos enxergar a situação de maneira diferente do que enxergaríamos algumas horas depois. Por isso, muitas escolhas erradas não acontecem por falta de inteligência, mas por falta de calma.

A Bíblia nos ensina que aquele que é paciente demonstra entendimento. Isso significa que sabedoria também é saber esperar. Há momentos em que a melhor resposta não é falar mais alto, discutir ou tentar resolver tudo naquele instante. Às vezes, o mais sábio é silenciar, respirar, refletir e buscar a direção de Deus antes de agir.

Quantas pessoas já disseram algo e, pouco depois, desejaram poder retirar suas palavras? Quantas decisões foram tomadas durante uma discussão e trouxeram consequências que poderiam ter sido evitadas? Uma mensagem enviada com raiva pode ferir alguém. Uma decisão tomada no impulso pode fechar uma porta importante. Uma palavra precipitada pode criar uma distância que levará muito tempo para ser reparada.

Ter domínio próprio não significa aceitar tudo ou deixar de se posicionar. Significa escolher o momento certo e a maneira correta de fazer isso. Há uma grande diferença entre reagir e responder. A reação nasce do impulso; a resposta sábia considera as consequências.

Por isso, antes de tomar uma decisão importante, ore. Antes de responder quando estiver irritado, pense. Antes de romper uma amizade, abandonar um projeto ou tomar uma atitude definitiva, permita que o coração se acalme.

Nem todo problema precisa ser resolvido imediatamente. Nem toda provocação merece uma resposta. Há batalhas que terminam simplesmente porque decidimos não alimentá-las.

A sabedoria nos ensina a não permitir que alguns minutos de emoção determinem consequências para muitos anos da nossa vida.

Quando Deus dirige nossas palavras e nossas escolhas, evitamos arrependimentos e encontramos caminhos de paz.

Oração:

Senhor, concede-me sabedoria e equilíbrio diante das situações difíceis. Ajuda-me a não agir movido pela raiva, pela ansiedade ou pela precipitação. Ensina-me a pensar antes de falar, a esperar antes de decidir e a buscar a Tua direção em cada escolha. Em nome de Jesus. Amém.