Publicado 09/08/2026 00:00

Nem sempre quem faz o bem recebe o bem de volta. Essa é uma realidade que, cedo ou tarde, todos acabam conhecendo. Há pessoas que ajudam, acolhem, aconselham, oferecem tempo e atenção e, mesmo assim, enfrentam a decepção. Às vezes, o reconhecimento não vem. Em outras ocasiões, a gratidão simplesmente não acontece. É justamente nesses momentos que o coração precisa de cuidado.

A decepção pode mudar à nossa maneira de enxergar as pessoas. Depois de algumas experiências ruins, podemos começar a desconfiar, a evitar novos vínculos e até a pensar duas vezes antes de ajudar novamente.

A Palavra de Deus, porém, nos aponta outro caminho: “não nos cansemos de fazer o bem.” Paulo reconhece que até quem está fazendo o que é certo pode se sentir cansado. Servir cansa. Ajudar cansa. Permanecer fiel aos nossos princípios também exige força. Mas ele acrescenta algo essencial: há um tempo de colheita.

Nem todo resultado aparece imediatamente. Algumas sementes precisam de tempo. Uma palavra de incentivo pode permanecer no coração de alguém por anos. Um conselho pode evitar uma decisão precipitada. Uma ajuda oferecida no momento certo pode mudar o rumo de uma história.

Por isso, fazer o bem não pode ser uma negociação. Não fazemos esperando aplausos, reconhecimento ou retribuição. Fazemos porque escolhemos viver segundo princípios que não dependem do comportamento dos outros.

Jesus nos deixou o maior exemplo. Acolheu os rejeitados, aproximou-se dos esquecidos e serviu sem buscar reconhecimento. Seu modo de viver nos ensina que a bondade não é fraqueza; é expressão de caráter.

Talvez ninguém perceba algumas das coisas boas que você tem feito. Deus percebe. Não permita que a ingratidão de alguém determine quem você será daqui para frente. Continue sendo alguém que constrói, aproxima, encoraja e estende a mão quando pode.

Fazer o bem também exige discernimento. Ter bondade não significa ignorar limites ou aceitar tudo. Mas uma coisa é estabelecer limites; outra é permitir que as decepções endureçam o coração.

Continue preservando aquilo que há de bom em você. No final, o bem fortalece o caráter, amadurece a fé e deixa marcas que muitas vezes somente o tempo será capaz de revelar. Se hoje você estiver cansado de fazer o que é certo, lembre-se: não desista. Continue semeando. A colheita pertence a Deus.

Oração: Senhor, não permitas que as decepções endureçam o meu coração. Dá-me sabedoria para agir com discernimento e conservar a disposição de fazer o bem. Que minhas atitudes revelem o Teu amor e levem esperança a outras vidas. Em nome de Jesus, Amém.